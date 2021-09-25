Отпугиватель комаров

Цена: $13.85

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Этот гаджет предназначен для любителей пешего туризма или рыбалки. Будучи включенным, он издает ультразвук, который отпугивает комаров. Основным отличием от других подобных устройств является автономность. Менять батарейки не придется, так как внутри находится аккумулятор. Он подзаряжается от небольшой солнечной панели на лицевой стороне девайса.

Стельки с подогревом

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Цена: $36.05

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В отличие от многих более дешевых моделей стелек с подогревом, эти работают от вшитого аккумулятора, внешний источник питания в виде павер банка им не нужен. Также их можно оперативно выключать при входе в теплое помещение, и включать снова, когда необходимо. Получается неплохая экономия заряда, да и ноги потеть не будут. Управление осуществляется с помощью комплектного ключа.

Мини-телефон

Цена: от $16.80

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Пока смартфоны наращивают диагонали дисплеев, обычные кнопочные "звонилки" становятся всё меньше. Поэтому вполне закономерно появление телефона в виде брелока или ключа от авто. Телефон поддерживает работу с 2 сим-картами, также может читать карточки памяти Micro SD. Размер устройства - 70 x 34 x 17 мм, а вес не превышает 31 г. Поставляется вместе с зарядным устройством и кабелем Micro USB.

Клавиатура

Цена: $22.27

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Удобная клавиатура для любителей компьютерных игр. Наиболее актуальна для соревновательных шутеров, так как её компактные размеры оставляют больше места для движения мышкой. Подставка для руки уменьшает нагрузку на кисть во время продолжительных игровых сессий. Кнопка пробела разделена на 2 части (два красных четырехугольника), что добавляет гибкости в управлении.

IP-камера

Цена: от $53.75

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Небольшая камера видеонаблюдения с максимально простой установкой и управлением. Картинка транслируется на облако по WiFi, тянуть лишние провода к ней не нужно. Также видео записывается на карту памяти. Производитель заявляет поддержку карт памяти до 64 Гб, однако на деле даже карточки объемом 128 Гб устройство без проблем определяет. Есть режим ночного видения: для этого возле объектива расположены 8 диодов ИК-подсветки. Они обеспечивают видимость до 12 метров в полной темноте.

Бесшумная мышь

Цена: $7.74

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Для большинства игровых (и не только) компьютерных мышек характерен отчетливый щелчок при клике. Эта своего рода "обратная связь" добавляет удобства во время использования мышки, но может раздражать окружающих. Поэтому мышка с бесшумными кнопками в основном актуальна для тех, кто любит посидеть перед монитором до поздней ночи. Длина кабеля - 1.4 метра, регулировка чувствительности сенсора от 800 до 2400 DPI.

Брелок

Цена: $1.33

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Простой, однако действительно полезный брелок. Состоит из 3 проводов с коннекторами USB Type-A,Micro USB и Lightning. Устройство позволяет не только заряжать различные гаджеты, но и подключать смартфоны к компьютеру для передачи файлов. Длина брелока вместе с кольцом - 15 см, масса - всего 25 г. Можно выбрать одно из 6 цветовых решений.

Автомойка

Цена: $35.94

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Бюджетная, однако полностью функциональная мойка для автомобиля мощностью 80 Вт. Работает она от гнезда прикуривателя, для забора воды комплектный шланг длиной 2 метра нужно будет поместить в ведро или иной резервуар с водой, либо подключить к другому шлангу через комплектный переходник. Максимальный расход воды на уровне 330 л/ч, а давление - 0.9 МПа.

Мини-ПК

Цена: $89.89

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Один из самых компактных и недорогих компьютеров на AliExpress. В силу бюджетности, характеристики тут тоже далеки от "топовых". На борту 4-ядерный процессор Atom Z8350 и 2 Гб оперативной памяти. Объем внутреннего накопителя равен 32 Гб, и почти всё это пространство занимают системные файлы Windows 10. Расширить этот объем можно при помощи подключения внешних HDD или SSD через разъемы USB.

Набор инструментов

Цена: $27.99

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Популярные наборы инструментов из хромванадиевой стали от известного китайского бренда WorkPro. В зависимости от опций набор включает в себя от 24 до 123 инструментов. Разные наборы предназначены для разных целей, однако по большей части эти наборы содержат в себе наиболее необходимые инструменты для ремонта и обслуживания автомобилей. Сам кейс прочный, добротный, ручка прорезинена.

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