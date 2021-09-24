Пользователям станет доступны сервисы Discord, Stadia и другие

Вместе с сентябрьским обновлением для Xbox One и Series X|S, Microsoft представила новую версию браузера Edge для консолей. Браузер на основе Chromium полностью поддерживает работу с клавиатурой и мышью. С его помощью пользователи Xbox смогут получить доступ к множеству веб-приложений, среди которых Discord и Google Stadia.

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Microsoft проводила тестирование обновленного браузера еще в начале этого года, а теперь новые функции доступны всем желающим. Edge для консолей практически идентичен версии для Windows, есть возможность синхронизации настроек, вкладок и истории посещений между устройствами. Из явных недостатков - отсутствие поддержки расширений для браузера, так что о любимом многими блокировщике рекламы пока что придется забыть.

С помощью клавиатуры и мыши владельцы консолей смогут полноценно работать с документами и таблицами Google Docs. Также появится возможность транслировать игры благодаря сервису Google Stadia. Альтернативой может стать запуск игр из библиотеки Steam с помощью веб-приложения Parsec.

Ранее в марте этого года стало известно, что Microsoft пыталась купить Discord за 10 млрд долларов. Сделка не состоялась, и о версии Discord для Xbox пришлось забыть. Однако теперь владельцы консолей текущего и предыдущего поколений смогут открыть Discord в браузере. На данный момент Edge не умеет работать с микрофоном, однако это не помешает общению в текстовых чатах.