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Недорогие и полезные товары с AliExpress: сканер фотопленки, коптер и другое

Находки с AliExpress, которые интересны своими функциями и низкой ценой. Подборка полезных гаджетов и различных приспособлений, делающих жизнь проще.
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Портативная консоль

Цена: $32.39

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Если быть точным, это модуль для самостоятельной сборки миниатюрной консоли на базе систем Raspberry Pi Zero. Дисплей квадратный, его диагональ 1.54 дюйма, а разрешение 240 x 240 точек, что обеспечивает плотность пикселей на уровне 220 PPI. Этого гаджета достаточно, чтобы запускать многие ретро-игры, тем более что в этом модуле даже есть встроенный динамик (похожий на тот, что ставят в ноутбуки).

Мини-бритва

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Цена: от $11.83

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Небольшая электробритва не создана для постоянного использования, однако вполне подходит на роль "дорожного" варианта. На выбор 3 расцветки и 3 типа коннекторов для питания - USB Type-C, Lightning, а также USB Type-A совмещенный с Micro USB. Конструкция разборная и легко поддается чистке. На всех вариантах в противоположной от штекера стороне находится порт Micro USB, чтобы устройство можно было запитать и проводом.

Сканер фотопленки

Цена: $88.46

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Простой и легкий в применении сканер для фотопленки позволит шустро оцифровать весь накопившийся за годы домашний архив. Сканер создает снимки в формате JPEG с разрешением 4608 x 3072 точек (~ 14 Мп) без интерполяции, либо до 22 Мп с интерполяцией. Радует, что для работы устройства не обязательно подключать его к компьютеру. Достаточно установить в сканер карточку памяти, и все сделанные сканы будут сохраняться на неё. По промокоду SH40ES4B можно получить скидку в $2.

Коптер

Цена: US $29.92

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Даже странно, что это не концепт, а действительно доступный в продаже гаджет. Интересна не только его возможность перемещаться и по земле, и по воздуху, но и способ управления. Это не какой-то обычный пульт в виде джойстика, а перчатка с комплектом гироскопов. Таким образом направление движения дрона зависит от движения руки. Минусом является низкая емкость аккумулятора: время полета ограничено 7 минутами (скорость до 20 км/ч).

Точилка для ножей

Цена: от $22.61

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С помощью электрической точилки мощностью 60 Вт можно быстро наточить дома ножи, ножницы и даже отвертки. Инструмент весит 1 кг и имеет габариты 220 x 90 x 80 мм. Угол заточки можно менять. Давить на нож не надо, аппарат и без этого хорошо затачивает с первой проводки. Разумным решением будет выбрать комплектацию с запасными точильными камнями, чтобы впоследствии не тратить время на поиски подходящих. 

Механическая клавиатура

Цена: $84.99

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Китайские механические клавиатуры обычно стоят намного дешевле, чем эта. Но и функционал у большинства клавиатур не настолько богатый. Во-первых, эта клавиатура может работать как в проводном, так и в беспроводном режимах. В последнем случае ей поможет встроенный аккумулятор на 4000 мАч. Его хватит на несколько недель работы, если не включать RGB-подсветку клавиш. Если же её включить, то заряда хватит на ~ 72 часа. Свичи Gateron Red обладают ресурсом в 50 млн нажатий.

Динамометрическая отвертка

Цена: $14.85

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Динамометрическая отвертка - это надежный помощник при сборке различного оборудования, дорогой мебели и так далее. Отвертка позволяет гибко настраивать крутящий момент в соответствии с рекомендуемыми значениями в инструкции к оборудованию. Таким образом сломать крепления или сорвать резьбу не получится. В комплекте 4 биты - РН1, РН2 и 2 плоских на 4 и 5 мм. Магнит держит биты хорошо, не вывалятся. Самое то для сборки электрощитов.

Док-станция

Цена: от $29.99

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Это устройство сочетает в себе коннекторы для большинства актуальных типов внешних накопителей, позволяя с легкостью подсоединить их к ПК. Док-станция подключается к ПК по USB 3.0. Можно одновременно подключить до 3 жестких дисков, два из них по интерфейсу Sata и один по интерфейсу IDE. Также можно подключить SSD форм-фактора 2.5 дюйма. Объем каждого накопителя не должен превышать 6 Тб. 

Гарнитура

Цена: $15.99

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Недорогая, но симпатичная игровая гарнитура с RGB-подсветкой подходит для ПК и консолей Sony PlayStation. Подключить эту гарнитуру к Xbox тоже можно, но только через специальный адаптер. Голос собеседника за звуком игры не теряется, на микрофон собеседники не жалуются. Сборка более качественная, чем ожидаешь от наушников за такую цену, никаких скрипов и люфтов нет.

Ручка для люка

Цена: $2.98

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Универсальная ручка устанавливается вровень с крышкой люка, поэтому она не будет препятствовать ходьбе. Актуально для жителей частных домов, где есть подвал. Ручка произведена из нержавеющей стали и выглядит вполне презентабельно, по крайней мере не вызывает желания в ту же минуту закрыть её ковром. Размер изделия - 62 x 44 мм, минимальная толщина металла - 2.5 мм.

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