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Технический директор Facebook Майк Шрёпфер принял решение покинуть свою должность. Он оставит свой пост в 2022 году и перейдет на частичную занятность в качестве старшего научного сотрудника Facebook. На новом посту он займется совершенствованием процессов разработки.

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По словам Шрёпфера, его решение было добровольным, но трудным, так как он всё еще "воодушевлен будущим" Facebook. Согласно его посту в ФБ, это решение позволит ему проводить больше времени с семьей и чаще заниматься благотворительностью.

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Немного позднее глава компании Марк Цукерберг отметил, что Майк сыграл «важную роль» для компании и был «близким другом». Шрёпфер устроился на работу в Facebook в 2013 году, а должность технического директора занимал с 2013 года.

Его место займет руководитель отдела разработки аппаратного обеспечения Facebook Эндрю Босуорт, под руководством которого разрабатывался шлем виртуальной реальности Oculus Quest 2. Босуорт также известен скандалом, произошедшим в 2018 году, когда он оправдывал рост компании "любой ценой".

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Следует отметить, что это уже не первая перестановка в руководстве Facebook за последнее время. В июне 2021 года компанию покинула директор по рекламе Кэролайн Эверсон. А в конце декабря прошлого года из Facebook ушел руководитель отдела рекламной целостности Роб Лезерн.