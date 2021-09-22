Портативный вентилятор

Цена: от $14.77



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Этот небольшой вентилятор создан для того, чтобы носить его на поясе. Он может обдувать воздухом спину, что актуально при тяжелой физической работе, а также при занятиях спортом (особенно в летнее время). Кроме этого, устройство способно выполнять функцию повер банка. Встроенного аккумулятора на 6000 мАч достаточно, чтобы 1 - 2 раза зарядить смартфон. На выбор несколько цветов и конфигураций.

Система быстрой шнуровки

Цена: $8.57

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Удобная система шнурования для тех, кто устал тратить свое время на завязывание и развязывание шнурков. Данное приспособление при необходимости позволяет затянуть кроссовки настолько туго, насколько это вообще возможно. Вместо обычного шнурка здесь тонкое, но прочное волокно, которое почти не пачкается и не требует стирки: достаточно пройтись влажной тряпкой, и волокно будет чистым.

Дезодоратор

Цена: $16.79

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Дезодоратор для холодильника - это устройство для удаления запахов и профилактики их появления. Оно состоит из антибактериального фильтра и кулера. Так как появление запаха часто является следствием размножения бактерий, то дезодоратор, удаляя их, продлевает срок хранения продуктов.

В первом режиме работы девайс включается периодически на несколько минут. В таком режиме одного заряда хватит на месяц работы. Во втором режиме устройство работает непрерывно, но заряда хватит только на 72 часа.

Бюджетные смарт-часы

Цена: $37.99

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Этим летом известный производитель смартфонов Realme выпустил бюджетные смарт-часы под своим дочерним брендом DIZO. От других похожих по цене решений их отличает качество сборки и материалов, а также хороший функционал. Часы способны выводить текст уведомлений, отслеживать сон, замерять пульс и уровень кислорода. Ещё из интересного: яркий дисплей (600 нит), защита от воды и приличная автономность.

Ледоходы

Цена: от $2.41

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Такое приспособление, как ледоходы, ранее пользовалось популярностью только у любителей альпинизма. В последние годы недорогие китайские варианты сделали их доступными для широкого круга покупателей. Даже в крупных городах на тротуарах зимой часто встречается наледь, что существенно затрудняет ходьбу. Однако для ледоходов с металлическими шипами из нержавейки это не помеха.

Шуруповерт

Цена: $32.26

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Едва ли можно найти более стильный шуруповерт, чем вариант от Xiaomi. За свой дизайн он даже получил награду iF Design Award. Реверс и блокировка включаются сенсорными кнопками на задней части устройства. Поставляется девайс вместе с плотным фирменным тканевым чехлом, а также набором бит и удлинителем на 60 мм для них. Шуруповерт способен выдать 200 об/мин. и крутящий момент в 5 Н*м.

Водонепроницаемая колонка

Цена: $27.63

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Компактная Bluetooth-колонка от JBL не боится ни воды, ни песка, ни снега. Её можно даже погружать в воду на глубину до 1 метра. Следовательно, она идеально подходит для активного отдыха или же для отдыха на пляже. На Алиэкспрессе можно выбрать 1 из 10 цветов корпуса, есть как строгие, так и яркие цвета и оттенки. Время автономной работы составляет 5 часов. Размер колонки - 87.5 x 75 x 41.3 мм при весе около 0.2 кг.

Вакуумный упаковщик

Цена: $42.69

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Помимо дезодоратора, есть еще один способ продлить срок хранения продуктов, но куда более ультимативный. В силу отсутствия воздуха, продукты могут храниться в разы дольше. На запаивание вакуумного пакеты и выкачивание воздуха аппарат тратит всего 15 - 30 секунд. Запакованные такие образом продукты можно хранить в холодильнике или в морозильной камере до востребования. Они не будут подсыхать или выветриваться, а испортятся очень не скоро.

Баллонный ключ

Цена:

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Роторный баллонный ключ - это тот инструмент, который делает самостоятельную замену колеса автомобиля намного проще. Данный инструмент позволяет с легкостью откручивать закисшие болты и гайки. Теперь не надо заморачиваться для увеличения рычага обычного баллонного ключа. Поставляется в прочном пластиковом кейсе. В наборе три головки на 17, 19, 21 мм. Максимальный крутящий момент - не менее 3200 Н*м.

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