Газовая зажигалка

Цена: от $6.16

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Удобная и стильная газовая зажигалка. Корпус металлический, расширенный к основанию для большей устойчивости. В руке лежит хорошо, плавная регулировка пламени. За счет большого внутреннего объема заправлять эту зажигалку придется не так часто. Габариты не позволяют назвать её карманной, так что это скорее инструмент, нежели аксессуар. Самое то для розжига печи или для термоусадок.

Циклонный фильтр

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Цена: $12.14

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Промежуточный фильтр циклонного типа - это своего рода пылеуловитель, который защищает пылесос от опилок, бетонной крошки, металлической стружки и так далее. Воздушные потоки закручиваются внутри конусообразного корпуса фильтра, а опилки, пыль и тому подобное удаляется из воздуха под действием центробежной силы. Очищенный воздух после этого движется вверх в сторону пылесоса.

Лазерный гравер

Цена: $189.00

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Сравнительно компактный лазерный гравер умеет работать с деревом, картоном, пластиком, кожей и кожзамом. Тонкую фанеру или листы картона при необходимости можно даже отрезать с помощью этого агрегата. Только в этом случае очень желательно иметь вытяжку или работать в хорошо проветриваемом помещении. В комплекте схема сборки и защитные очки. На сборку уходит всего несколько минут.

Диспенсер

Цена: $14.62

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Стильный диспенсер для жидкого мыла от Xiaomi создает густую пену, что способствует дополнительной экономии. Чтобы получить хорошую пену, нужно разбавить мыло водой в соотношении 1 к 1. На выбор 3 цвета для корпуса. Внутренняя емкость имеет объем 320 мл. Аккумулятора на 1500 мАч хватает в среднем на 2 - 3 месяца. Разъем для зарядки (Type-C) находится на тыльной стороне устройства.

Нивелир

Цена: от $131.99



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Лазерный самовыравнивающийся нивелир - это устройство, без которого редко обходится ремонт в наше время, так как это лучший помощник для корректной установки строительных маяков. Поставляется вместе с надежно защищающей от падений сумкой-чехлом. В комплекте инструкция на русском языке и 4 AA-батарейки. Управление интуитивно понятное, легко разобраться и не вникая в инструкцию.

Очки

Цена: от $1.19

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Популярность этих очков резко выросла в последнее время, уже более 25000 продаж только у 1 конкретного продавца. Очки превращают отблески от искусственных источников света в "сердечки". Разумеется, эти очки не предназначены для длительного ношения, скорее для интересных снимков, которые можно сделать на смартфон, приложив к ним эти очки. Доступно 17 вариантов оправы.

Планшет от Xiaomi

Цена: от $427.14

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Планшет от Xiaomi можно отнести к среднебюджетным решениям, однако он предлагает характеристики на уровне некоторых флагманов. Дисплей с частотой обновления 120 Гц имеет разрешение 2560 x 1600 пикселей, диагональ 11 дюймов. Процессор - 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 860, объем ОЗУ - 6 Гб, а размер внутреннего пространства на выбор - 128 или 256 Гб. У девайса неплохой звук благодаря 4 стереодинамикам. Аккумулятор тоже солидный - 8720 мАч.

Компрессор

Цена: от $16.99

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"Умный" автомобильный компрессор мощностью 120 Вт делает накачивание колес проще, чем когда-либо. Достаточно выставить на дисплее нужное давление, а затем запустить компрессор. Он остановится самостоятельно, как только давление внутри колеса сравняется со значением на дисплее. Зажим быстросъемный, длина провода питания - 2.5 метра, чего вполне достаточно даже для крупных внедорожников.

Мини-пылесос

Цена: $16.05

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Небольшой аккумуляторный пылесос идеально подходит для того, чтобы убрать пыль с книжный полок, почистить клавиатуру или системный блок, а также чтобы поддерживать чистоту в салоне автомобиля. Внутри установлены 2 аккумулятора по 2000 мАч, а также сменный HEPA-фильтр, который также можно найти на AliExpress. Полного заряда аккумуляторов хватает на 30 минут непрерывной работы, время зарядки от розетки составляет 3.5 часа.

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