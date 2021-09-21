Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Недорогие и полезные товары с AliExpress: циклонный фильтр, компрессор и другое

Находки с AliExpress, которые интересны своими функциями и низкой ценой. Подборка полезных гаджетов и различных приспособлений, делающих жизнь проще.
[ ] для раздела Блоги
+
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
Цена пошла вниз на MSI RTX 3060 Ti с падением крипты

Газовая зажигалка

Цена: от $6.16

КУПИТЬ ТУТ

Удобная и стильная газовая зажигалка. Корпус металлический, расширенный к основанию для большей устойчивости. В руке лежит хорошо, плавная регулировка пламени. За счет большого внутреннего объема заправлять эту зажигалку придется не так часто. Габариты не позволяют назвать её карманной, так что это скорее инструмент, нежели аксессуар. Самое то для розжига печи или для термоусадок.

Циклонный фильтр

реклама

Цена: $12.14

КУПИТЬ ТУТ

Промежуточный фильтр циклонного типа - это своего рода пылеуловитель, который защищает пылесос от опилок, бетонной крошки, металлической стружки и так далее. Воздушные потоки закручиваются внутри конусообразного корпуса фильтра, а опилки, пыль и тому подобное удаляется из воздуха под действием центробежной силы. Очищенный воздух после этого движется вверх в сторону пылесоса.

Лазерный гравер

Цена: $189.00

анонсы и реклама
-11000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
-28000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена
RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке
Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке
-20000р на RTX 3080 MSI Gaming
RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде
Дешевая RTX 3080 Asus Gaming в Регарде
RTX 3060 Ti от 80 тр в Регарде
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
На все RX 6600 снижена цена в Ситилинке
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

КУПИТЬ ТУТ

Сравнительно компактный лазерный гравер умеет работать с деревом, картоном, пластиком, кожей и кожзамом. Тонкую фанеру или листы картона при необходимости можно даже отрезать с помощью этого агрегата. Только в этом случае очень желательно иметь вытяжку или работать в хорошо проветриваемом помещении. В комплекте схема сборки и защитные очки. На сборку уходит всего несколько минут.

Диспенсер

Цена: $14.62

реклама

КУПИТЬ ТУТ

Стильный диспенсер для жидкого мыла от Xiaomi создает густую пену, что способствует дополнительной экономии. Чтобы получить хорошую пену, нужно разбавить мыло водой в соотношении 1 к 1. На выбор 3 цвета для корпуса. Внутренняя емкость имеет объем 320 мл. Аккумулятора на 1500 мАч хватает в среднем на 2 - 3 месяца. Разъем для зарядки (Type-C) находится на тыльной стороне устройства. 

Нивелир

Цена: от $131.99

КУПИТЬ ТУТ

Лазерный самовыравнивающийся нивелир - это устройство, без которого редко обходится ремонт в наше время, так как это лучший помощник для корректной установки строительных маяков. Поставляется вместе с надежно защищающей от падений сумкой-чехлом. В комплекте инструкция на русском языке и 4 AA-батарейки. Управление интуитивно понятное, легко разобраться и не вникая в инструкцию.

Очки

Цена: от $1.19

КУПИТЬ ТУТ

Популярность этих очков резко выросла в последнее время, уже более 25000 продаж только у 1 конкретного продавца. Очки превращают отблески от искусственных источников света в "сердечки". Разумеется, эти очки не предназначены для длительного ношения, скорее для интересных снимков, которые можно сделать на смартфон, приложив к ним эти очки. Доступно 17 вариантов оправы.

Планшет от Xiaomi

Цена: от $427.14

КУПИТЬ ТУТ

Планшет от Xiaomi можно отнести к среднебюджетным решениям, однако он предлагает характеристики на уровне некоторых флагманов. Дисплей с частотой обновления 120 Гц имеет разрешение 2560 x 1600 пикселей, диагональ 11 дюймов. Процессор - 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 860, объем ОЗУ - 6 Гб, а размер внутреннего пространства на выбор - 128 или 256 Гб. У девайса неплохой звук благодаря 4 стереодинамикам. Аккумулятор тоже солидный - 8720 мАч.

Компрессор

Цена: от $16.99

реклама



КУПИТЬ ТУТ

"Умный" автомобильный компрессор мощностью 120 Вт делает накачивание колес проще, чем когда-либо. Достаточно выставить на дисплее нужное давление, а затем запустить компрессор. Он остановится самостоятельно, как только давление внутри колеса сравняется со значением на дисплее. Зажим быстросъемный, длина провода питания - 2.5 метра, чего вполне достаточно даже для крупных внедорожников.

Мини-пылесос

Цена: $16.05

КУПИТЬ ТУТ

реклама

Небольшой аккумуляторный пылесос идеально подходит для того, чтобы убрать пыль с книжный полок, почистить клавиатуру или системный блок, а также чтобы поддерживать чистоту в салоне автомобиля. Внутри установлены 2 аккумулятора по 2000 мАч, а также сменный HEPA-фильтр, который также можно найти на AliExpress. Полного заряда аккумуляторов хватает на 30 минут непрерывной работы, время зарядки от розетки составляет 3.5 часа.

Распродажа на Aliexpress "Это Автоскидки"

Друзья, актуальные промокоды и купоны для AliExpress вы всегда сможете найти на моем канале в Яндекс.Мессенджере. Подписывайтесь, там собрана вся информация о текущих акциях.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

aliexpress алиэкспресс подборка подборка aliexpress полезные гаджеты подборка алиэкспресс полезные вещи
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS GeForce RTX 2070 Super в связке с процессором Core i5-10600KF
+
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX86U
18
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 25 тысяч рублей: сентябрь 2021
10
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: сентябрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
9
Обзор и тестирование вентилятора ASUS ROG Strix XF 120
13
Деньги вперед: главные игры второй половины сентября 2021 года
18
Битва процессоров: Core i5-10600КF VS Ryzen 5 3600X в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
8
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Splinter Duo
7
Обзор и тестирование игрового корпуса MSI MPG Velox 100P Airflow
11
Far Cry 5 и Far Cry New Dawn: тестирование лучших игровых компьютеров
+

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: сентябрь 2021
13 сентября 2021 28
Ретроклокинг: самый быстрый 486-й CPU
9 сентября 2021 121
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 15 тысяч рублей: сентябрь 2021
10 сентября 2021 43
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro
14 сентября 2021 25
Обзор сетевого хранилища Synology DiskStation DS220j
10 сентября 2021 42
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus M16 (GU603H)
13 сентября 2021 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Эфир может вытеснить Биткоин, подорожать до $35 000 и стать главной криптовалютой – аналитики РБК
61
Видеокарты NVIDIA дешевеют на фоне низкой цены Эфира – GeForce RTX 3080 со скидкой до 30 000 р
13
Окупаемость RTX 3070 в майнинге Эфира достигла 12 месяцев по данным CryptoLeo
17
В США майнеров обяжут сообщать о происхождении криптовалюты от $10 000 под угрозой тюрьмы до 5 лет
45
Игроки утопили Steam-версию Crysis Remastered в отрицательных отзывах
24
Blizzard о покупке Diablo II Resurrected: «Делайте то, что считаете правильным»
37
Age of Empires IV: Русь против Священной Римской Империи в 43-минутной записи геймплея от разработчиков
7
Ширина шины и тип видеопамяти не изменятся в следующем поколении видеокарт AMD и NVIDIA — инсайдер
60
В Windows 11 игры получают значительный рост производительности благодаря новому драйверу Nvidia
41
Биткоин потерял $5000, Эфир опустился на 10%, а трейдеры лишились $800 млн за прошедшие сутки
33
Microsoft планирует ускорить работу Windows 11, сделать мгновенное пробуждение и уменьшить размер ОС
11
GeForce GTX 1060 с Авито VS новая GeForce RTX 3060 – оптимальная видеокарта по разумной цене от TG
13
Call of Duty Vanguard ещё не вышла из «беты», а её уже заполонили читеры
11
Подробно о CPU Intel Alder Lake – 10-нм, DDR5, big.LITTLE и рост цен на $50
32
В Японии вендинговый автомат продает б/у процессоры и попадаются Core i7 6700K за 300 рублей
21
Видеокарты RTX 4000 выйдут не раньше чем через год
47
В процессорах AMD нашли новую уязвимость: под угрозой Ryzen Zen 1, Zen 2 и более старые чипы
11
Intel обвинили в нарушении патента FinFET и это грозит запретом на продажу процессоров в Китае
15
Выпуск видеокарт Intel Alchemist передадут партнёрам, а в продаже могут появиться кастомные модели
13
Процессор Apple M1 попытались разобрать методом обратной инженерии
8

Популярные статьи

Три причины, по которым мне пришлось бросить игру World of Tanks и в чем суть патента В. Кислого
155
Вспоминаем лучшие игры в духе Diablo перед выходом долгожданной Diablo II: Resurrected
54
Моя версия самых «долгоиграющих» комплектующих компьютера или экономия должна быть рациональной
152
Подборка проверенных утилит, которые я устанавливаю после каждой инсталляции Windows 10
18
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 25 тысяч рублей: сентябрь 2021
10
Выясняем, почему купить игровую видеокарту на Авито дешевле средней цены практически невозможно
24
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX86U
18
Мои впечатления от игры S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl. Часть третья
+
Windows 10 Pro за $8.41 и скидки до 90% – стартовала осенняя распродажа в магазине KeysOFF
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS GeForce RTX 2070 Super в связке с процессором Core i5-10600KF
+

Сейчас обсуждают

Clash Vol
09:20
Видимо ты посыла статьи не понял совсем. ВарГЕЙминг это раньше была компания. Теперь же это обычные мошенники и другим словом их не назовешь. Мне лично было бы пофиг если бы они вводили новую технику ...
Три причины, по которым мне пришлось бросить игру World of Tanks и в чем суть патента В. Кислого
Clash Vol
09:12
Для по пояс деревянных. За двойным кустом ты нихрена не увидишь. Попал ты или нет. Мамкин снайпер. А чит на попадания реально есть и он тебе отрисовывает инфу при попадании даже за двойными кустами.
Три причины, по которым мне пришлось бросить игру World of Tanks и в чем суть патента В. Кислого
Dce
09:08
Учитывая, что вопрос с регулярной ревакцинацией уже решён, и, возможна нехватка мощностей логичное решение.
Samsung может начать производство вакцины Pfizer
Valeratal No
09:06
"я являюсь игроком этой игры с девяти летним стажем" отец- танкист - горе в семье
Три причины, по которым мне пришлось бросить игру World of Tanks и в чем суть патента В. Кислого
Slow Mo
09:06
Ездил в Каир ,был в национальном музее,щупал пирамиды.4месяца назад минкультуры Египта разрешило подходить к пирамидам,а ты играйся ))))
В сентябре видеокарты Radeon RX 6000 и GeForce RTX 30 снова дорожают по всему миру
Сергей Андросов
09:04
вот список действительно полезного софта к которому я пришел через годы проб и ошибок 1 AdGuard(купил) блокировщик рекламы и баннеров 2 internet download manager(купил) лучший менеджер закачек, можно ...
Подборка проверенных утилит, которые я устанавливаю после каждой инсталляции Windows 10
AfroOverlord
09:01
Он Властелин Времени.
Совокупная рыночная стоимость криптовалют снизилась на сумму, эквивалентную 250 миллиардам долларов
дунаев дмитрий
09:01
для чего строили линию сталина(так и не успели до начала войны) видимо для нападения?
Оцениваем Battlefield V. Снова Вторая мировая
AfroOverlord
09:01
"Но одна, одна мысль терзает меня..."
Совокупная рыночная стоимость криптовалют снизилась на сумму, эквивалентную 250 миллиардам долларов
sop18
08:59
Опять мамкиным революционерам как плохим танцорам что то мешает ?))) Народ снова не тот ?)))
Приложения и технологии, делающие возможным запуск игр, которые не поддерживает ваша видеокарта
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем