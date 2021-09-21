Специалисты NASA определились с маршрутом для лунохода Viper
В ходе телеконференции в понедельник 20 сентября исследователи из NASA поделились разработанным маршрутом для лунохода Viper. Ожидается, что он будет заниматься поиском водяного льда уже в 2023 году.
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Местом приземления лунохода станет западная оконечность кратера Рэлей. Ожидается, что в течение 100 дней Viper исследует как минимум 6 участков, где специалисты предполагают найти образцы льда. Площадь этих участков суммарно составляет по меньшей мере 25 км². Часть маршрута будет пролегать через постоянно затемненные участки Луны.
При выборе места посадки специалисты принимали во внимание 3 фактора:
- удаленность от Земли (для качественной связи);
- наличие солнечного света (для более простой навигации);
- максимальные шансы найти водяной лёд.
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Луноход Viper оснащен буром, который позволит собрать пробы лунного грунта с глубины до 1 метра. Со слов ведущего специалиста NASA Энтони Колапрета, исследователи действительно не знают, где они смогут найти лед на Луне. Поэтому для посадки они выбрали такое место, в котором луноход сможет пройти "десятки километров" в различных температурных режимах. В течение миссии Viper придётся столкнуться с перепадами температур от 50°К до 250°К (от -223°C до - 23°C).
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