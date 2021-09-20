Колориметр

Цена: $158.40

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Колориметр - это устройство, которое позволяет сравнивать оттенки различных материалов друг с другом. Применяется в ремонте и строительстве, а также при перекраске автомобилей, чтобы точно попасть в нужный (эталонный) цвет. После проведения замеров, на экране устройства будет видно, является тестируемый образец более светлым или более темным по сравнению с эталоном. Исходя из этой информации, можно продолжить замешивать краситель, чтобы затем снова свериться с показаниями устройства.

Автоматический выключатель с WiFi

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Цена: от $33.30

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Автоматическими выключателями после подключения к домашней сети WiFi можно управлять удаленно в мобильном приложении. Таким образом можно включать и выключать нужные электроприборы без использования умных розеток, которые зачастую сильно выпирают из стены и выглядят не всегда эстетично. Приложение удобное, с нормальной русификацией, доступны разные сценарии управления. Антенна WiFi съемная, так что в случае чего можно заменить на более мощную.

Овощечистка

Цена: $18.72

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Данный прибор требует минимального участия человека при очистке овощей, однако его работу нельзя назвать очень быстрой - вручную при должном навыке почистить будет всё же быстрее. Зато эта овощечистка способно надолго отвлечь детей, так как процесс довольно занимательный и зрелищный. Из интересного: девайс может работать как от батареек (4 AA-элемента), так и от розетки.

Настенная стиральная машина

Цена: $559.99

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Эту стиральную машинку от Xiaomi нельзя назвать дешевой, однако на данный момент это своего рода "эксклюзив", так как очень мало производителей производит стиралки этого типа. А уж найти среди немногих доступных в продаже вариантов более стильный аппарат едва ли возможно. Основной минус - это малая вместительность, более 3 кг вещей за раз постирать не получится. А из плюсов - компактные габариты и более низкий уровень шума.

Плинтусный обогреватель

Цена: $53.47

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Современное решение для обогрева квартиры или частного дома - это комплект плинтусных обогревателей. Они создают тепловую завесу, если установлены возле окна, это наиболее актуально в случае панорамного остекления или "французских окон". Если же плинтусный обогреватель установлен возле стены, то стена начинает аккумулировать тепло. В итоге даже в случае кратковременного отключения электричества, в доме будет не будет холодно.

Аппарат для сахарной ваты

Цена: от $23.00

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С помощью этого нехитрого устройства, состоящего из нагревательного элемента и центрифуги, можно в домашних условиях за несколько минут приготовить сахарную вату. Устройство намного меньше тех, которые используют в парках развлечений, поэтому по ходу приготовления сахар придется сыпать повторно. Впрочем, процесс всё равно весьма увлекательный, хотя и требует некоторой сноровки.

Система контроля слепых зон

Цена: $92.39

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Комплект для самостоятельной установки системы контроля слепых зон подходит для любых легковых автомобилей. Поставляется вместе с подробной инструкцией на русском и английском языках. Потребление электричества мизерное, на уровне 180 - 190 мА. Стоимость вместе с установкой получается в несколько раз ниже, чем выбор соответствующей опции при конфигурации нового автомобиля.

Чехол для дивана

Цена: от $5.70

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Тканевые чехлы - это простой способ защитить новый диван или кресло от изнашивания, а также способ скрыть недостатки на старой мебели. Также можно таким образом слегка обновить интерьер. Чехлы мягкие и эластичные, таким образом небольшое несовпадение в размерах не будет препятствовать их использованию. Подходят и для обычных диванов, и для угловых. На выбор 16 оттенков и 10 размеров.

Пневматический нейлер

Цена: $162.00

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Бapaбaнный пнeвмaтичecкий гвоздeзaбивной пиcтолeт выгодно отличается от обычных кассетных емкостью магазина: в барабан помещается в среднем около 250 - 350 гвоздей, в то время как в кассету - только несколько десятков. Нейлер мощный, гвоздь на 90 загоняет в сухую доску, как нож в масло. В комплекте инструкция и необходимые для обслуживания шестигранники.

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