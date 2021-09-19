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RPG Infinity для Game Boy Color будет выпущена спустя 20 лет после отмены проекта

Игра выйдет в Steam, а также на Nintendo Switch и картриджах для GBC
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Компания Affinix Software, занимавшаяся разработкой игры Infinity для Game Boy Color, свернула проект в далеком 2002 году. Она объяснила это низкой популярностью консоли Game Boy Color и сильным преобладанием Game Boy Advance. В течение следующих 13 лет о проекте ничего не было слышно. Затем в 2016 году разработчики выложили в открытый доступ цифровую копию незавершенной игры

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Они даже посвятили этому отдельный топик на reddit. Там участники команды разработки рассказали, чем они занимались все эти годы после закрытия проекта. Игра Infinity вызвала у пользователей интерес, благодаря чему спустя ещё 5 лет разработчики снова объединились, чтобы завершить проект. Необходимое финансирование было собрано при помощи кампании на kickstarter.

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Первоначальной целью было собрать 16000 канадских долларов (~12500 USD), чтобы выпустить игру ограниченным тиражом на картриджах для Game Boy Color. Эта цель была быстро достигнута, и следующей целью стало собрать 325000 канадских долларов (~ 255000 USD), чтобы улучшенная версия игры вышла в Steam и на Nintendo Switch. На данный момент и эта цель перевыполнена, а собрано уже более 370000 канадских долларов. В спонсировании кампании приняли участие более 3400 пользователей. Affinix Software обещает выпустить игру уже в следующем году.

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Теги

nintendo rpg видеоигры nintendo switch game boy game boy color
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