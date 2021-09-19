Недорогие и полезные товары с AliExpress: ламповый усилитель, су-вид и другое
Мини-вентилятор
Цена: от $5.19
По задумке производителя этого вентилятора, носить его надо на шее, чтобы легче переносить летнюю жару. Устройство питается от встроенного аккумулятора на 2000 мАч. Доступно 3 скорости работы, на первой заряда хватит на ~8 часов, а на третьей - только на 2.5 часа. На выбор 3 цвета корпуса. Устройство работает тихо, но в тоже время обдувает вполне прилично. Для зарядки девайса понадобится провод USB Type-C.
Автомобильный столик
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Цена: $7.79
Простое и недорогое приспособление будет наиболее полезно тем, кто много времени проводит в водительском кресле. Стол подойдет и для перекуса и для того, чтобы с удобством пользоваться небольшим ноутбуком или планшетом. Размер столика 420 x 280 мм, в большинстве моделей автомобилей он помещается в карман за спинкой сидения, так его удобнее всего хранить.
Средство для очистки стиральной машины
Цена: от $4.54
Недорогое средство в виде растворимых в воде кубиков с моющим средством. Необходимо для периодической очистки барабана стиральной машины от накипи и других загрязнений. Явным признаком того, что настала пора использовать подобное средство - это появление неприятного запаха или налета. Хотя производитель этого средства рекомендует в качестве профилактики использовать средство 1 раз в месяц. В комплекте от 5 до 30 кубиков.
Bluetooth-колонка
Цена: от $29.98
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Универсальное устройство для любителей пешего туризма. Совмещает в себе функции повер-банка, фонарика, лампы для чтения, компаса, радиоприемника и беспроводной колонки. Солнечная батарея на верхнем торце значительно улучшает автономность устройства. На противоположной от динамика стороне находится ручка динамо-машины: вращая её, можно зарядить аккумулятор устройства, который имеет емкость 5000 мАч.
Смарт-лоток
Цена: US $514.99
Этот умный гаджет позволяет экономить довольно много времени. Устройство может предложить функции самоочистки, удаления запахов, слежения за весом питомца и регулярностью посещения лотка - эта информация доступна в мобильном приложении. Чтобы оно работало, придется сначала подключить этот девайс к домашнему WiFi. Кошки привыкают к этому прибору практически моментально.
ТВ-приставка
Цена: $22.67
Одна из самых бюджетных ТВ-приставок с поддержкой 4K на AliExpress. В качестве операционной системы - полноценный Android 10. Из минусов - поддержка WiFi только на частоте 2.4 ГГц. Впрочем, в любом случае лучшим решением будет подключить ТВ-бокс при помощи интернет-кабеля. Размер устройства - 88.4 x 88.4 x 18.6 мм. Есть 2 слота для подключения USB-флешек или внешних HDD, а также слот для карт памяти.
Ламповый усилитель
Цена: от $55.73
Ламповый стереоусилитель имеет мощность 50 Вт на канал и оснащен антенной для передачи звука по Bluetooth. Заявлена поддержка кодека AptX HD. Усилитель прекрасно справляется с колонками Электроника 25АС-326 и с Radiotechnika S-90, высокоомные наушники также без проблем "раскачивает". Из преимуществ: данный усилок абсолютно не ловит шум от импульсного блока питания, никакого свиста или шума при воспроизведении нет.
Магнитола
Цена: от $136.08
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Сравнительно недорогая магнитола в форм-факторе 1 DIN с большим сенсорным дисплеем. Диагональ - 9 либо 10 дюймов, в зависимости от выбранной опции. На борту Android 9.1. Поддерживается WiFi и Bluetooth, есть слот для симкарт с 4G. Холодный запуск занимает всего 17 секунд. Экран можно поворачивать в разные стороны, чтобы он не загораживал важные элементы на центральной консоли. Также экран можно и отсоединять от основного блока - это существенно упрощает установку магнитолы.
Су-вид
Цена: от $45.00
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Су-вид - это кухонный прибор, предназначенный для готовки еды в специальных вакуумных пакетах или контейнерах. Для его использования не нужно быть профессиональный кулинаром, совсем наоборот. Достаточно задать на дисплее су-вида рекомендуемую по рецепту температуру и время. Подходить и вмешиваться в процесс готовки не придется, так как вода в вакуумной емкости не может перекипеть или выкипеть. Таким образом экономится немало времени.
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