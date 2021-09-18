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В последнее время на портативную игровую консоль Sony PS Vita выходило множество портов старых игр с ПК и с Android, а теперь вышел и настоящий "клон" такого известного тайтла, как Rocket League. Проект называется Rocket Cars Vita. Хотя игра в данный момент находится на очень ранней стадии разработки, в ней уже есть свой онлайн-режим.

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Очевидно, разработчик клона еще не дошел до оптимизации. Поэтому в угоду производительности графика была снижена, в итоге картинка по детализации и разрешению сейчас напоминает скорее Homebrew-приложение для Sony PSP, а не Vita. Одним словом, не впечатляет. Однако, несмотря на плохую графику, "физика" в игре действительно сильно напоминает оригинальную Rocket League.

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Сама идея запуска Rocket League на PlayStation Vita отнюдь не нова. В интернете полно видеороликов с соответствующим геймплеем, выглядит это обычно куда лучше:

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Такое стало возможным благодаря функции Remote Play, когда игра транслировалась с консоли PlayStation 4 на экран Vita. Однако таким способом можно было играть только при наличии стабильного и быстрого интернет-соединения. Теперь же игра запускается непосредственно на "железе" портативной консоли. В твиттере разработчика (@VitaDev2) можно найти также и схему управления для этой игры:

Теперь остается лишь надеяться, что @VitaDev2 сможет довести свой проект до ума, и не станет жертвой судебного иска, как это произошло с разработчиками портов GTA 3 и Vice City для консолей Vita и Nintendo Switch.