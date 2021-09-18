Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Недорогие и полезные товары с AliExpress: электропривод для штор, смарт-ключи и другое

Находки с AliExpress, которые интересны своими функциями и низкой ценой. Подборка полезных гаджетов и различных приспособлений, делающих жизнь проще.
[ ] для раздела Блоги
+
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
Цена пошла вниз на MSI RTX 3060 Ti с падением крипты

Ручной принтер

Цена: $193.90

КУПИТЬ ТУТ

С помощью этого ручного принтера можно оперативно печатать небольшие логотипы, QR-коды, штрихкоды, даты производства и сроков годности, ценники, различные пометки и так далее. В качестве поверхности могут выступать не только бумага и картон, но также и металл, пластик, керамика или пленка. Управление осуществляется при помощи сенсорного экрана диагональю 4.3 дюйма. 

Многофункциональный инструмент

реклама

Цена: от $41.11

КУПИТЬ ТУТ

Китайским инженерам из компании NewOne удалось в одном инструменте объединить функции нескольких. Благодаря различным насадкам, инструмент превращается в реноватор / шуруповерт / сабельную пилу / шлифмашинку / дрель или электролобзик. Емкость аккумулятора зависит от выбранных опций и может составлять 2 либо 4 Ач. Есть возможность сэкономить и взять только необходимые насадки.

Смарт-ключи

Цена: $72.09

анонсы и реклама
RTX 3060 Ti - цена упала на порядок при обвале Эфира
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке
Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке
RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде
-12000р на RTX 3080 Gigabyte
Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

КУПИТЬ ТУТ

Универсальный автомобильный ключ с сенсорным LCD-дисплеем. На него может выводиться различная полезная информация благодаря подключению к разъему OBD II с помощью комплектного беспроводного адаптера. Соответственно, смарт-ключи совместимы с теми моделями автомобилей, где поддерживается упомянутый интерфейс, а также где есть кнопка запуска двигателя. Впрочем, с помощью специального комплекта установить такую кнопку можно в абсолютно любой автомобиль.

Электропривод для штор

Цена: $53.47

реклама

КУПИТЬ ТУТ

Модули для автоматизации рулонных штор и жалюзи находятся в продаже уже довольно давно, а теперь по доступной цене можно найти и электропривод для обычных штор. Он также умеет интегрироваться в системы типа "умный дом", поддерживает удалённое управление в мобильном приложении. Доступно голосовое управление и работа по расписанию. Полного заряда аккумуляторов должно хватить на несколько месяцев работы.

Велосумка

Цена: от $12.79

КУПИТЬ ТУТ

Легкая, стильная и практичная велосипедная сумка , в которую поместится смартфон с диагональю экрана до 6.8 дюйма, внешний аккумулятор, наушники и всякая мелочевка. Материал сумки водонепроницаем, козырек защищает экран смартфона от солнечных лучей, а прозрачная пленка сверху не препятствует работе сенсорного дисплея. Предусмотрено также отверстие для проводных наушников.

Светильник

Цена: от US $29.58

КУПИТЬ ТУТ

Потолочные RGB-светильники позволяют менять яркость и оттенок света в мобильном приложении, либо через голосовые команды. Диаметр на выбор: от 280 до 470 мм, мощность соответственно от 36 до 72 Вт. Есть функция "светомузыки", при его активации светильник будет пытаться менять цвет в такт воспроизводимой в помещении музыке. При этом будет задействован микрофон на подключенном смартфоне.

Портативный сканер

Цена: US $129.60

КУПИТЬ ТУТ

Сканер со складной телескопической конструкцией облегчает задачу со сканированием различных документов на выезде. Конечно, когда нужно отсканировать всего несколько листов, это проще сделать при помощи смартфона. Однако когда нужно отсканировать пачку документов, или какую-нибудь брошюру, то намного быстрее и качественнее справится именно сканер. Габариты в сложенном виде - 321.5 x 88 x 110 мм.

Пусковое устройство

Цена: $418.56

реклама



КУПИТЬ ТУТ

Внешний аккумулятор на 126 000 мАч и выходной мощностью до 600 Вт подойдет как для автономного питания различных электроприборов, так и для выполнения функции пускового устройства для автомобиля. Справится с автомобилями, объем двигателя которых не превышает 5 литров в случае дизеля и 7 литров в случае обычного бензинового ДВС. Аппарат годится для длительной работы, от перегрева его защищает встроенный кулер.

Распродажа на Алиэкспресс "Вперед за скидками"

реклама

Друзья, актуальные промокоды и купоны для AliExpress вы всегда сможете найти на моем канале в Яндекс.Мессенджере. Подписывайтесь, там собрана вся информация о текущих акциях.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

aliexpress алиэкспресс гаджеты товары из китая гаджеты aliexpress дешевые товары покупки товары из китая покупки из китая гаджеты али
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Деньги вперед: главные игры второй половины сентября 2021 года
17
Битва процессоров: Core i5-10600КF VS Ryzen 5 3600X в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
8
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Splinter Duo
7
Обзор и тестирование игрового корпуса MSI MPG Velox 100P Airflow
11
Far Cry 5 и Far Cry New Dawn: тестирование лучших игровых компьютеров
+
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro
25
В погоне за производительностью: процессоры – сентябрь 2021
16
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus M16 (GU603H)
25
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: сентябрь 2021
27
Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: сентябрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
20

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: сентябрь 2021
13 сентября 2021 27
Ретроклокинг: самый быстрый 486-й CPU
9 сентября 2021 118
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 15 тысяч рублей: сентябрь 2021
10 сентября 2021 43
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: сентябрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
5 сентября 2021 24
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3060 StormX OC (PA-RTX3060 StormX OC 12G)
4 сентября 2021 42
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro
14 сентября 2021 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

GeForce GTX 1050 vs Ryzen 5 5600G – самая выгодная и недорогая видеокарта в 2021г от Benchmark
20
Геймеры отказываются от процессоров AMD, а Intel нарастила долю в Steam на 3% за несколько месяцев
82
Смартфоны серии Redmi Note скоро получат MIUI 12.5 Enhanced Edition
+
За прошедшие сутки инвесторы купили криптовалюту Shiba Inu на $2.4 млрд, а спрос превысил 1000%
7
В Китае специальные инспекции выявляют майнеров
23
Появилась информация о скорости подзарядки Samsung Galaxy S22 Ultra и чипе Exynos 2200
2
Windows 10 и Server версии 2004 лишатся поддержки в декабре
4
В Steam стартовала раздача Titan Quest Anniversary Edition и Jagged Alliance: Gold Edition по случаю 10-летия THQ Nordic
7
Российские геймеры скупают бюджетные видеокарты, а GeForce RTX 3060 дешевеет на 10%
19
AMD Next-Gen RDNA 3 и RDNA 4: повышение производительности более чем на 50% и повышение цен
20
AMD может в 2 раза поднять цены на видеокарты – Radeon RX 7950ХТ $1999 vs GeForce RTX 4090 $2999
38
Украина может сделать Биткоин официальной валютой в ходе цифровой трансформации страны
41
Ryzen 5 3600 дорожает, Ryzen 7 5800X потерял 6000р, а Core i5-10600KF остаётся лучшим геймерским CPU
90
Энтузиасты сравнили «бету» Call of Duty Vanguard на PlayStation 5 и Xbox Series X|S
5
Преемница NVIDIA GeForce RTX 3090 окажется в два с лишним раза быстрее
39
Valheim: масштабное обновление Hearth & Home с ваннами и новой едой уже доступно для установки
1
В продажу поступила Gamedec — ролевая игра в жанре киберпанк от польских разработчиков
1
Инсайдер раскрыл новые даты начала ОБТ Battlefield 2042
3
Сроки ожидания процессоров AMD в десять раз больше, чем в случае с Intel
10
NVIDIA начала устанавливать в GeForce RTX 3060 дефектные графические чипы от GeForce RTX 3070 Ti
8

Популярные статьи

Как переделать кондиционер с неисправным наружным блоком на работу с водой вместо фреона
50
Мои впечатления от игры S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl. Часть первая
14
Противостояние неравных: Palit GameRock RTX 3070Ti vs Asus Strix RTX 3070Ti
24
Битва процессоров: Core i5-10600КF VS Ryzen 5 3600X в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
8
Рассматриваем набор настоящего фаната Cyberpunk 2077
19
Деньги вперед: главные игры второй половины сентября 2021 года
17
Как сделать бэкап и для чего он нужен
23
Мои впечатления от игры «Патриот» (They’re Alive)
5
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Splinter Duo
7
Герои, мифы, предания, которые дали свои имена видеокартам
4

Сейчас обсуждают

Твоя мамка
08:29
Ваще наccать чо там по баллами. Скок фпсов прибавилось то?
GeForce RTX 3090 на частоте 2700 МГц заняла третье место в 3DMark Time Spy Extreme
mistergrim
08:28
Перепись рукожопов считать открытой.
Team Group наглядно продемонстрировала различия между DDR5 и DDR4
mistergrim
08:26
Синдром утёнка же. Сей ремастер предназначен в первую очередь для олдов (которые к тому же при деньгах сейчас).
Деньги вперед: главные игры второй половины сентября 2021 года
century84
08:26
Когда брал вегу64 за 42 думал дорого можно и 580 брать. Сейчас выходит не зря брал.
AMD может в 2 раза поднять цены на видеокарты – Radeon RX 7950ХТ $1999 vs GeForce RTX 4090 $2999
eightylvl
08:23
Вообще-то, там даже на глаз видно, что не влезет в DDR4, но вот тебе перевёрнутая для наглядности:
Team Group наглядно продемонстрировала различия между DDR5 и DDR4
century84
08:23
Денежки имеют свойство заканчиваться.
AMD может в 2 раза поднять цены на видеокарты – Radeon RX 7950ХТ $1999 vs GeForce RTX 4090 $2999
century84
08:18
Ну и кому нужны вк по таким ценам, это и нв касается. Основная прослойка любителей поиграть, тем более семейных и здесь и за бугром, такие суммы за вк выкладывать не готовы. Майнерам так же придётся в...
AMD может в 2 раза поднять цены на видеокарты – Radeon RX 7950ХТ $1999 vs GeForce RTX 4090 $2999
zalupsmus
08:17
Уди уроки учи, стратег малолетний.
10 неплохих стратегий последних 10 лет, которые вы скорее всего пропустили, часть 2
Георгий Жуков
08:15
Но на помощь приходят пенсионные фонды и прочие фонды у которых денег много и спасают долбонавтов.
За прошедшие сутки инвесторы купили криптовалюту Shiba Inu на $2.4 млрд, а спрос превысил 1000%
Георгий Жуков
08:15
Очень много денег у инвесторов, пора бы поделиться с народом.
За прошедшие сутки инвесторы купили криптовалюту Shiba Inu на $2.4 млрд, а спрос превысил 1000%
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем