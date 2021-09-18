Ручной принтер

Цена: $193.90

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С помощью этого ручного принтера можно оперативно печатать небольшие логотипы, QR-коды, штрихкоды, даты производства и сроков годности, ценники, различные пометки и так далее. В качестве поверхности могут выступать не только бумага и картон, но также и металл, пластик, керамика или пленка. Управление осуществляется при помощи сенсорного экрана диагональю 4.3 дюйма.

Многофункциональный инструмент

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Цена: от $41.11

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Китайским инженерам из компании NewOne удалось в одном инструменте объединить функции нескольких. Благодаря различным насадкам, инструмент превращается в реноватор / шуруповерт / сабельную пилу / шлифмашинку / дрель или электролобзик. Емкость аккумулятора зависит от выбранных опций и может составлять 2 либо 4 Ач. Есть возможность сэкономить и взять только необходимые насадки.

Смарт-ключи

Цена: $72.09

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Универсальный автомобильный ключ с сенсорным LCD-дисплеем. На него может выводиться различная полезная информация благодаря подключению к разъему OBD II с помощью комплектного беспроводного адаптера. Соответственно, смарт-ключи совместимы с теми моделями автомобилей, где поддерживается упомянутый интерфейс, а также где есть кнопка запуска двигателя. Впрочем, с помощью специального комплекта установить такую кнопку можно в абсолютно любой автомобиль.

Электропривод для штор

Цена: $53.47

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Модули для автоматизации рулонных штор и жалюзи находятся в продаже уже довольно давно, а теперь по доступной цене можно найти и электропривод для обычных штор. Он также умеет интегрироваться в системы типа "умный дом", поддерживает удалённое управление в мобильном приложении. Доступно голосовое управление и работа по расписанию. Полного заряда аккумуляторов должно хватить на несколько месяцев работы.

Велосумка

Цена: от $12.79

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Легкая, стильная и практичная велосипедная сумка , в которую поместится смартфон с диагональю экрана до 6.8 дюйма, внешний аккумулятор, наушники и всякая мелочевка. Материал сумки водонепроницаем, козырек защищает экран смартфона от солнечных лучей, а прозрачная пленка сверху не препятствует работе сенсорного дисплея. Предусмотрено также отверстие для проводных наушников.

Светильник

Цена: от US $29.58

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Потолочные RGB-светильники позволяют менять яркость и оттенок света в мобильном приложении, либо через голосовые команды. Диаметр на выбор: от 280 до 470 мм, мощность соответственно от 36 до 72 Вт. Есть функция "светомузыки", при его активации светильник будет пытаться менять цвет в такт воспроизводимой в помещении музыке. При этом будет задействован микрофон на подключенном смартфоне.

Портативный сканер

Цена: US $129.60

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Сканер со складной телескопической конструкцией облегчает задачу со сканированием различных документов на выезде. Конечно, когда нужно отсканировать всего несколько листов, это проще сделать при помощи смартфона. Однако когда нужно отсканировать пачку документов, или какую-нибудь брошюру, то намного быстрее и качественнее справится именно сканер. Габариты в сложенном виде - 321.5 x 88 x 110 мм.

Пусковое устройство

Цена: $418.56

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Внешний аккумулятор на 126 000 мАч и выходной мощностью до 600 Вт подойдет как для автономного питания различных электроприборов, так и для выполнения функции пускового устройства для автомобиля. Справится с автомобилями, объем двигателя которых не превышает 5 литров в случае дизеля и 7 литров в случае обычного бензинового ДВС. Аппарат годится для длительной работы, от перегрева его защищает встроенный кулер.

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