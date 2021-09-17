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Википедия заблокировала аккаунты 7 редакторов по подозрению в связях с китайским правительством

Внутреннее расследование длилось почти 1 год
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Благодаря вице-президенту фонда Викимедиа Мэгги Деннис стало известно, что Википедия пострадала от действий организованной группы редакторов из материкового Китая. По её словам, они вносили правки в статьи, имеющие отношение к материковому Китаю и протестам в Гонконге. Эти правки служили одной цели: продвигать интересы китайского правительства путем необъективного освещения различных событий.

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По словам Мэгги Деннис, внутреннее расследование проводилось в течение почти 1 года, однако прямых доказательств связи редакторов Википедии с китайским правительством у неё нет. Впрочем, собранной информации оказалось достаточно, чтобы заблокировать аккаунты 7 постоянных редакторов, а также лишить возможности редактирования ещё 12 пользователей Википедии.

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В июле этого года в прессе Гонконга уже обсуждалась "война правок" в статьях Википедии, освещавших протесты, проходившие в Гонконге в 2019 и 2020 году. Тогда редакторы из материкового Китая продвигали позицию китайского правительства, а в качестве подтверждения озвучиваемых тезисов приводили ссылки на государственные СМИ.

Вице-президент отметила, что Викимедиа прилагает все усилия для борьбы с дезинформацией и привела в пример случай с хорватской Википедией. Тогда путем правок различных статей администратор Википедии из Хорватии занимался продвижением ультраправых взглядов. После этого неприятного случая фонд создал специальную группу, чтобы бороться с дезинформацией и её последствиями.

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Максим Котиков
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Резину можно брать только 5ххх (остальное редкое дерьмо по приличной цене), но опять же 10600кф заметно дешевле , хоть и уступает 10% в производительности (не везде) ,
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