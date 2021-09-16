Цена: US $235.00 / 17 659 ₽

Данный инструмент используется для обвязки ящиков, различных стройматериалов и контейнеров ПЭТ-лентой. Это необходимо для дальнейшей погрузки и транспортировки. Чаще всего инструмент для обвязки можно встретить на складах крупных транспортных компаний. Как и в случае с любым другим пневматических инструментом, для работы понадобится компрессор. Что качается ПЭТ-ленты, то её ширина должна находиться в пределах между 13 и 19 мм, а толщина - от 0.5 до 1.5 мм.

Цена: US $18.37 / 1 380 ₽

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Удобная двойная рулетка для собак. На торце установлен фонарик для вечерних прогулок. Собаки почти сразу привыкли. Даже если ленты спутаются, то благодаря поворотному механизму выправить их можно буквально парой движений. Длина каждой ленты настраивается отдельно. Конструкция легкая, так как в основном пластиковая, поэтому лучше её не ронять и для крупных собак не использовать.

Цена: US $29.99 / 2 253 ₽

Простая в использовании магнитная система прокладки кабеля. Подходит для протяжки кабеля в кабель-каналах, за натяжными потолками, в полостях стен, за гипсокартонными перегородками и так далее. Кабель необходимо закрепить при помощи ленты на маленьком магните. Затем при помощи большого магнита можно направлять магнит поменьше, протягивая таким образом кабель в труднодоступных или скрытых от глаз местах.

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Цена: US $55.85 / 4 196 ₽

Очень продвинутый тостер, эдакое устройство "всё в одном" для завтраков. Поставляется вместе с небольшой гриль-решеткой, на которой можно разогреть круассаны, а также со стойкой для готовки на пару. Размер этого "комбайна" - 514 x 293 x 214 мм, мощность - 1180 Вт. Диаметр кастрюли - 155 мм, при объеме в 1 литр. Сковородка с антипригарным покрытием имеет диаметр в 145 мм.

Цена: US $43.69 / 3 283 ₽

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Насадка для болгарки делает необязательной покупку такого дорогостоящего инструмента, как штроборез (если только речь не идет о больших объемах работы). Насадка подходит для УШМ с дисками диаметром 115 мм и 125 мм. Если подключить к пылеотводу пылесос, то уборка по окончания работ будет намного проще. При помощи "барашков" можно оперативно регулировать глубину штробления. В комплекте 2 металлические проставки и пластиковая шайба, чтобы можно было установить сразу 2 диска.

Цена: от US $124.83 / 9 380 ₽

Это решение для ванной комнаты предлагает максимум функций за свою цену. Обычный, гигиенический и тропический душ, плюс гидромассажные форсунки и обычный кран - в одном литом корпусе. Светодиодная подсветка, дисплей с отображением температуры воды в градусах Цельсия в режиме реального времени - всё это работает без подключения к электричеству. На выбор 4 оттенка для корпуса.

Цена: от US $22.74 / 1 708 ₽

Одна из наиболее бюджетных моделей TWS-наушников с активным шумоподавлением и режимом прозрачности. Включение активного шумоподавления (ANC) делает возможным комфортное прослушивание музыки даже в шумных местах. А режим прозрачности делает использование наушников на улице более безопасным: с ним не получится пропустить мимо ушей сигнал автомобиля, например.

Цена: от US $2.84 / 213.41 ₽

Самый компактный "павер-банк", что только можно найти на Алиэкспрессе. Без батареек он складывается в небольшой кубик, размером с брелок для ключей. Конечно, заряжать смартфон обычными батарейками выйдет накладно, поэтому лучше запастись аккумуляторами типа 18650. Устройство имеет разъем Micro-USB, опционально в комплекте будет переходник на более современный разъем Type-C.

Цена: US $55.88 / 4 199 ₽

С помощью этого нехитрого приспособления обычная болгарка превращается в небольшой настольный отрезной станок. Платформа тяжелая и устойчивая (толщина металла 2 мм), на ней установлен удобный зажим для быстрой фиксации материалов под нужным углом. Сделано добротно и крепко, все детали плотно фиксируются, нет абсолютно никаких люфтов. Движение УШМ получается очень лёгкое и плавное.

Цена: US $27.28 / 2 049 ₽

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Устройство для быстрого сканирования и копирования RFID-меток, электронных пропусков, домофонных ключей и так далее. В отличие от некоторых более дешевых моделей, этот аппарат можно подключать к ПК для обновления прошивки, либо для сохранения файлов с кодами для записи на метки. Девайс питается от 4 AAA-батареек, хотя может работать и без них (по проводу). Имеется подсветка всех кнопок.

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