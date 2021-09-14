Хэбэй вслед за остальными провинциями Китая начинает бороться с майнингом криптовалют
Китайское правительство начало активно бороться с майнингом и трейдингом криптовалют ещё весной этого года. Борьба проходит в рамках курса правительства на снижение выбросов углекислого газа. К слову, на майнинг одного только биткоина расходуется примерно 0.5% всего вырабатываемого человечеством электричества. Провинция Хэбэй, которая находится на северо-востоке Китая, стала последней провинцией, где вводятся ограничения на майнинг и оборот биткоина и других криптовалют.
реклама
В заявлении комиссии по киберпространству Хэбэя говорится, что майнинг криптовалют расходует огромное количество энергии, что идет вразрез с курсом Китая на "углеродную нейтральность". Комиссия призвала все образовательные учреждения, финансовые институты, органы безопасности и другие государственные учреждения присоединиться к этой борьбе.
До 30 сентября вышеперечисленные организации обязаны подтвердить, что их информационные системы не поддерживают майнинг и какие-либо операции с криптовалютами. Согласно другому заявлению комиссии, местные СМИ примут участие в информационной кампании, целью которой станет осведомление граждан о незаконности добычи и оборота криптовалют. В октябре комиссия начнет тщательный мониторинг соблюдения данных мер борьбы.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила