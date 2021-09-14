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Китайское правительство начало активно бороться с майнингом и трейдингом криптовалют ещё весной этого года. Борьба проходит в рамках курса правительства на снижение выбросов углекислого газа. К слову, на майнинг одного только биткоина расходуется примерно 0.5% всего вырабатываемого человечеством электричества. Провинция Хэбэй, которая находится на северо-востоке Китая, стала последней провинцией, где вводятся ограничения на майнинг и оборот биткоина и других криптовалют.

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В заявлении комиссии по киберпространству Хэбэя говорится, что майнинг криптовалют расходует огромное количество энергии, что идет вразрез с курсом Китая на "углеродную нейтральность". Комиссия призвала все образовательные учреждения, финансовые институты, органы безопасности и другие государственные учреждения присоединиться к этой борьбе.

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До 30 сентября вышеперечисленные организации обязаны подтвердить, что их информационные системы не поддерживают майнинг и какие-либо операции с криптовалютами. Согласно другому заявлению комиссии, местные СМИ примут участие в информационной кампании, целью которой станет осведомление граждан о незаконности добычи и оборота криптовалют. В октябре комиссия начнет тщательный мониторинг соблюдения данных мер борьбы.