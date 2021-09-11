Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Недорогие и полезные товары с AliExpress: велобагажник, ваттметр и другие

Находки с AliExpress, которые интересны своими функциями и низкой ценой. Подборка полезных гаджетов и различных приспособлений, делающих жизнь проще.
[ ] для раздела Блоги
+
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
Цена пошла вниз на MSI RTX 3060 Ti с падением крипты

Генератор водорода

Цена: от US $68.95 / 5 164 ₽

Компактный настольный генератор водорода предлагается в двух вариантах, которые отличаются мощностью (200 Вт и 300 Вт) и весом (6 кг и 8 кг). Генератор поставляется в комплекте с водородной горелкой, которая может использоваться для различных мелких или ювелирных работ. Весь выделяемый генератором водород тут же сжигается в горелке, накопления газа не происходит, что делает устройство безопасным в использовании.

Стальная сетка

Цена: US $1.27 / 92.9 ₽

реклама

Данная металлическая сетка выступает в роли фильтра. Она препятствует попаданию листвы и другого крупного мусора в водосточные желоба, таким образом защищая их от засорения. Сетка произведена из нержавеющей стали, за счет гибкости может принимать практически любую форму. Диаметр в развернутом виде - около 12.7 см, а высота - примерно 15.2 см. Вес одной сетки ~ 0.35 кг.

Набор насадок для шуруповерта

Цена: от US $6.99 / 523.53 ₽

Этот набор состоит суммарно из 31 предмета, на фотографиях выше только некоторые их них. Все они созданы, чтобы сделать уборку проще и быстрее, тем более что шуруповерт или дрель есть сейчас почти в каждом доме. Пластик крепкий, ворс средней жесткости. В комплекте есть специальный удлинительный переходник, а также гибкий угловой адаптер, которые облегчит уборку в труднодоступных местах. 

Велобагажник

анонсы и реклама
RTX 3060 Ti - цена упала на порядок при обвале Эфира
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке
Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке
RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде
-12000р на RTX 3080 Gigabyte
Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Цена: от US $34.49 / 2 601 ₽

Велобагажник на крышу автомобиля - это удобный способ взять с собой в поездку пару-тройку велосипедов, не занимая при этом основной багажник авто. Крепления вакуумные и подойдут для любого типа кузова. Вес каждого велосипеда не должен превышать 20 кг, так что владельцам электровелосипедов этот багажник не подойдет. Рекомендуемая скорость движения во время использования багажника - не более 120 км/ч.

Мини-ITX корпус

Цена: от US $68.76 / 5 185 ₽

реклама

Из всех доступных на Алиэкспресс в данный момент корпусов для ПК - это один из наиболее компактных. Меньше в объеме будут только те корпуса, в которые невозможно установить какую-либо видеокарту. Сюда же поместится любая видеокарта ITX-формата, среди таких есть и Nvidia RTX 3060 Ti, и GTX 1660 Ti, и AMD Radeon RX 6600 XT. Корпус сделан из листов алюминия толщиной 1 и 1.5 мм, объем корпуса - всего 4.3 литра. Такой вполне поместится даже в ручную кладь при авиаперелете.

Магнитола в стиле Tesla

Цена: от US $462.30 / 34 867 ₽

Магнитола форм-фактора 2 DIN с Андроид 9.0 на борту оснащена Full HD дисплеем с диагональю 12.8 дюйма. Экран можно вращать на все 360 градусов, интерфейс поддерживает как книжную, так и альбомную ориентацию. Магнитола поддерживает подключение к разъему OBD II, в таком случае на дисплей можно будет вывести информацию о скорости движения, оборотах двигателя и так далее.

Мини-смартфон

Цена: US $43.19  / 3 234 ₽

Миниатюрный и недорогой смартфон не отличается высокой производительностью, однако в отличие от кнопочных девайсов, позволяет полноценно пользоваться мессенджерами, приложениями социальных сетей, онлайн-картами и так далее. Диагональ дисплея - всего 2.5 дюйма. Чтобы приблизительно оценить габариты этого девайса, достаточно положить рядом 2 коробка спичек.

Ваттметр

Цена: US $8.80 / 663 ₽

Производители электроприборов не всегда правдиво указывают потребление электроэнергии. Проверить его можно при помощи ваттметра. Встроенный калькулятор умеет высчитывать стоимость израсходованной электроэнергии, для этого  необходимо сохранить в памяти устройства данные о вашем тарифе. Информация выводится в режиме реального времени, плюс сохраняются данные за выбранный период.

Водонепроницаемая светодиодная лента

Цена: от US $3.24 / 242.66 ₽

Эта светодиодная лента поставляется вместе с датчиком движения, так что нажимать на выключатель лишний раз не придется. Кроме того, защита от воды делает эту ленту идеальным кандидатом для установки на кухне или в ванной комнате. Длину можно выбрать - от 1 до 5 метров, лишнее можно будет отрезать (возле каждого светодиода есть пунктирная линия отреза). Цвет освещения - холодный белый или теплый желтый свет. Питается лента от полноразмерного разъема USB.

Саундбар

Цена: US $276.37 / 20 699 ₽

реклама



Крупные производители саундбаров с каждым обновлением модельных линеек стараются представить публике все более тонкие и изящные конструкции. Однако это редко идет на пользу мощности и качества звука. Китайские инженеры пошли другим будет и представили этот массивный саундбар, длиной 1303 мм, высотой 152 мм и глубиной 110 мм. Вес получился внушительный - почти 9 кг. Зато в корпусе нашлось место для 2 низкочастотных динамиков, 6 среднечастотных и 2 "пищалок".  

Распродажа на Aliexpress «Активная осень»

Друзья, актуальные промокоды и купоны для AliExpress вы всегда сможете найти на моем канале в Яндекс.Мессенджере. Подписывайтесь, там собрана вся информация о текущих акциях.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

дешевые товары обзоры покупки полезные вещи
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 Kingston FURY Renegade (KF436C16RB1K2/32) объемом 32 Гбайт
4
Обзор сетевого хранилища Synology DiskStation DS220j
35
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 15 тысяч рублей: сентябрь 2021
27
Ретроклокинг: самый быстрый 486-й CPU
103
Обзор приложения для конвертирования Wondershare UniConverter
7
F1 2019 и F1 2020: тестирование лучших игровых компьютеров
4
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A750GF (80 Plus Gold)
25
Обзор игровой клавиатуры ASUS ROG Claymore II
31
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX 5700 ХТ в связке с процессором Core i5-10600KF
21
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: сентябрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
23

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: август 2021
30 августа 2021 23
Ретроклокинг: самый быстрый 486-й CPU
9 сентября 2021 103
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: сентябрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
5 сентября 2021 23
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 15 тысяч рублей: сентябрь 2021
10 сентября 2021 27
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3060 StormX OC (PA-RTX3060 StormX OC 12G)
4 сентября 2021 41
Обзор игровой клавиатуры ASUS ROG Claymore II
6 сентября 2021 31

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ведьмак 3 запустили в разрешении 8К с трассировкой лучей и впечатляющими эффектами Next Gen
14
Обновленные видеокарты Geforce RTX 30 выйдут в январе, а RTX 40 в 4-м квартале 2022 года
41
Попытка основателей Shiba Inu заработать $100 триллионов не удалась – цена упала до $0.000007
10
Житель Украины модифицировал "Запорожец" так, что тот обогнал Tesla Model S
26
Российский бизнесмен потерял 34 миллиона рублей при попытке купить Биткоины
30
Core i9-12900K обошёл Ryzen 9 5950X на 25% в одноядерном тесте Geekbench
55
Доходы майнеров Эфира продолжают падать – за месяц сожжено 265 000 монет на $900 млн
34
Представлены доступные камерофоны vivo X70 и X70 Pro стоимостью от $570
1
SATA3 vs M.2 PCIe 4.0 – насколько оправдана покупка быстрого дорогого SSD для игр по мнению TG
14
Трейлер «некстгенной» версии Grand Theft Auto V «утонул» в дизлайках
12
У AMD готов новый Linux драйвер для повышения эффективности процессоров Ryzen
3
Xiaomi 11T и 11T Pro будут получать обновления MIUI в течение четырёх лет
+
Tesla Model S Plaid обновила официальный рекорд Нюрбургринга среди электромобилей
3
Xiaomi начала удалённо блокировать смартфоны из-за американских санкций
8
Приложения в Android 12 получат поддержку Material You
6
Процессоры Intel Alder Lake будут стоить $203-599
38
Процессоры AMD Zen 4 "Raphael" будут иметь лучшее охлаждение и энергоснабжение
8
Биткоин дешевеет, Эфир потерял 20% за неделю, а NFT-токены пережили 7-кратное падение
15
Майнер поделился проблемами фермы из 30 видеокарт GeForce GTX 1660 Super за 12 месяцев
31
Microsoft подробно рассказала, как удалось сделать Windows 11 быстрее, чем Windows 10
21

Популярные статьи

Впечатления от использования в ПК сразу двух SSD — отдельно под систему и игры
85
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 15 тысяч рублей: сентябрь 2021
27
Разгон конвектора отопления — как быстро прогреть квартиру осенью
28
Компьютер как апогей чистой производительности
71
Обзор сетевого хранилища Synology DiskStation DS220j
35
Мой обзор ASUS TUF Gaming A15
25
Как я заработал 63 тысячи рублей на Overclockers.ru
42
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 Kingston FURY Renegade (KF436C16RB1K2/32) объемом 32 Гбайт
4
RIMS Racing: не все симуляторы одинаково полезны
7

Сейчас обсуждают

Alex Drakin
15:41
Засуньте себе..... С такими ценами
GeForce RTX 4090 будет стоить 2 999 долларов
nikolai3anv
15:41
И нафига ей 12 гигов? Там где у нее начинает нехватать памяти не тянет уже чип. Вот нахрена там бессмысленные и бесполезные 12 гигов? Да делали бы с 6... А так бессмысленное увеличение стоимости по фа...
GeForce RTX 2060 с 12 ГБ видеопамяти могут выпустить для борьбы с дефицитом видеокарт в 2022 году
Ed Design
15:38
Умножайте на х2 смело. 6000$ нормальная цена будет по акции в Ситилинке
GeForce RTX 4090 будет стоить 2 999 долларов
Виктор Викторович
15:37
Для 4к и 15 фпс как раз 12 гб должно хватать, обязательно к покупке.
NVIDIA готовит к выходу GeForce RTX 2060 с 12 ГБ памяти
krestover
15:35
Жаль что почки не отрастают заново...
GeForce RTX 4090 будет стоить 2 999 долларов
Astaroth_AiR
15:34
Уже который год обещает...
Intel обещает производительность DG2 аналогичную GeForce RTX 3070 и Radeon RX 6700XT
stockclock
15:34
Ахаха. Как быстро лошков майнеров за жопу взяли, аж по самый локоть без вазелина.
ЦБ РФ рекомендовал блокировать карты пользователей, совершавших транзакции с обменниками криптовалют
stockclock
15:34
99% на андроид, или ты не понимаешь разницы в объёме рынка? По твоей убогой логике, продавать надо только ,бугатти, золотые айфоны от caviar и золотые унитазы, потому что на них высокая добавочная сто...
AMD сосредотачивается на верхнем ценовом сегменте
Виктор Викторович
15:25
Понимаю. У 11400 в мультикоре +1к по сравнению с 6 ядерной тыквой, просто удали свой коммент и не позорься. Твой мозг долбится в сотку попугаев, как и 9600. Там где 9600к на пределе, у 11400 есть зап...
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 15 тысяч рублей: сентябрь 2021
dimkahon
15:24
Я когда с турками попадаю сразу баню, даже просто играть спокойно не могут, а если сливают, то ппц. А поляки только и делают, что в общий чат срут; Russka Kurwa. Lef 4 dead 2.
Блогер Игорь Линк: русскоязычное комьюнити Dota 2 самое токсичное в мире
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем