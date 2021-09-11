Цена: от US $68.95 / 5 164 ₽

Компактный настольный генератор водорода предлагается в двух вариантах, которые отличаются мощностью (200 Вт и 300 Вт) и весом (6 кг и 8 кг). Генератор поставляется в комплекте с водородной горелкой, которая может использоваться для различных мелких или ювелирных работ. Весь выделяемый генератором водород тут же сжигается в горелке, накопления газа не происходит, что делает устройство безопасным в использовании.

Цена: US $1.27 / 92.9 ₽

реклама

Данная металлическая сетка выступает в роли фильтра. Она препятствует попаданию листвы и другого крупного мусора в водосточные желоба, таким образом защищая их от засорения. Сетка произведена из нержавеющей стали, за счет гибкости может принимать практически любую форму. Диаметр в развернутом виде - около 12.7 см, а высота - примерно 15.2 см. Вес одной сетки ~ 0.35 кг.

Цена: от US $6.99 / 523.53 ₽

Этот набор состоит суммарно из 31 предмета, на фотографиях выше только некоторые их них. Все они созданы, чтобы сделать уборку проще и быстрее, тем более что шуруповерт или дрель есть сейчас почти в каждом доме. Пластик крепкий, ворс средней жесткости. В комплекте есть специальный удлинительный переходник, а также гибкий угловой адаптер, которые облегчит уборку в труднодоступных местах.

анонсы и реклама RTX 3060 Ti - цена упала на порядок при обвале Эфира Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -12000р на RTX 3080 Gigabyte Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Цена: от US $34.49 / 2 601 ₽

Велобагажник на крышу автомобиля - это удобный способ взять с собой в поездку пару-тройку велосипедов, не занимая при этом основной багажник авто. Крепления вакуумные и подойдут для любого типа кузова. Вес каждого велосипеда не должен превышать 20 кг, так что владельцам электровелосипедов этот багажник не подойдет. Рекомендуемая скорость движения во время использования багажника - не более 120 км/ч.

Цена: от US $68.76 / 5 185 ₽

реклама

Из всех доступных на Алиэкспресс в данный момент корпусов для ПК - это один из наиболее компактных. Меньше в объеме будут только те корпуса, в которые невозможно установить какую-либо видеокарту. Сюда же поместится любая видеокарта ITX-формата, среди таких есть и Nvidia RTX 3060 Ti, и GTX 1660 Ti, и AMD Radeon RX 6600 XT. Корпус сделан из листов алюминия толщиной 1 и 1.5 мм, объем корпуса - всего 4.3 литра. Такой вполне поместится даже в ручную кладь при авиаперелете.

Цена: от US $462.30 / 34 867 ₽

Магнитола форм-фактора 2 DIN с Андроид 9.0 на борту оснащена Full HD дисплеем с диагональю 12.8 дюйма. Экран можно вращать на все 360 градусов, интерфейс поддерживает как книжную, так и альбомную ориентацию. Магнитола поддерживает подключение к разъему OBD II, в таком случае на дисплей можно будет вывести информацию о скорости движения, оборотах двигателя и так далее.

Цена: US $43.19 / 3 234 ₽

Миниатюрный и недорогой смартфон не отличается высокой производительностью, однако в отличие от кнопочных девайсов, позволяет полноценно пользоваться мессенджерами, приложениями социальных сетей, онлайн-картами и так далее. Диагональ дисплея - всего 2.5 дюйма. Чтобы приблизительно оценить габариты этого девайса, достаточно положить рядом 2 коробка спичек.

Цена: US $8.80 / 663 ₽

Производители электроприборов не всегда правдиво указывают потребление электроэнергии. Проверить его можно при помощи ваттметра. Встроенный калькулятор умеет высчитывать стоимость израсходованной электроэнергии, для этого необходимо сохранить в памяти устройства данные о вашем тарифе. Информация выводится в режиме реального времени, плюс сохраняются данные за выбранный период.

Цена: от US $3.24 / 242.66 ₽

Эта светодиодная лента поставляется вместе с датчиком движения, так что нажимать на выключатель лишний раз не придется. Кроме того, защита от воды делает эту ленту идеальным кандидатом для установки на кухне или в ванной комнате. Длину можно выбрать - от 1 до 5 метров, лишнее можно будет отрезать (возле каждого светодиода есть пунктирная линия отреза). Цвет освещения - холодный белый или теплый желтый свет. Питается лента от полноразмерного разъема USB.

Цена: US $276.37 / 20 699 ₽

реклама





Крупные производители саундбаров с каждым обновлением модельных линеек стараются представить публике все более тонкие и изящные конструкции. Однако это редко идет на пользу мощности и качества звука. Китайские инженеры пошли другим будет и представили этот массивный саундбар, длиной 1303 мм, высотой 152 мм и глубиной 110 мм. Вес получился внушительный - почти 9 кг. Зато в корпусе нашлось место для 2 низкочастотных динамиков, 6 среднечастотных и 2 "пищалок".

Друзья, актуальные промокоды и купоны для AliExpress вы всегда сможете найти на моем канале в Яндекс.Мессенджере. Подписывайтесь, там собрана вся информация о текущих акциях.