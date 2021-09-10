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Похоже, что судебное дело Epic Games против Apple наконец-то подошло к концу. Скорее всего, результатом не будет полностью удовлетворена ни одна из сторон конфликта, который начался ещё в августе прошлого года. Окружной суд в штате Калифорния отказался признавать Apple монополистом, как этого желали юристы Epic Games. Однако практика запрета для разработчиков приложений добавлять сторонние методы оплаты, которой Apple придерживалась долгие годы, признана антиконкурентной.

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Теперь компания из Купертино больше не сможет мешать разработчикам обходить 30%-ную комиссию App Store, добавляя ссылки на оплату через внешние сервисы. Решение суда вступит в силу по прошествии 90 дней. Скорее всего, это приведет к тому, что в играх и приложениях на iOS помимо стандартного способа оплаты, станут появляться и альтернативные, где конечная цена может быть снижена.

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После такого решения суда становится ещё интереснее, чем закончится аналогичное дело Epic Games vs Google. Однако ситуация там несколько отличается, так как Google никак не препятствует установке сторонних магазинов приложений, в которых могут быть не имеющие никакого отношения к Google системы оплаты.