Apple больше не сможет мешать разработчикам приложений добавлять сторонние методы оплаты
Похоже, что судебное дело Epic Games против Apple наконец-то подошло к концу. Скорее всего, результатом не будет полностью удовлетворена ни одна из сторон конфликта, который начался ещё в августе прошлого года. Окружной суд в штате Калифорния отказался признавать Apple монополистом, как этого желали юристы Epic Games. Однако практика запрета для разработчиков приложений добавлять сторонние методы оплаты, которой Apple придерживалась долгие годы, признана антиконкурентной.
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Теперь компания из Купертино больше не сможет мешать разработчикам обходить 30%-ную комиссию App Store, добавляя ссылки на оплату через внешние сервисы. Решение суда вступит в силу по прошествии 90 дней. Скорее всего, это приведет к тому, что в играх и приложениях на iOS помимо стандартного способа оплаты, станут появляться и альтернативные, где конечная цена может быть снижена.
После такого решения суда становится ещё интереснее, чем закончится аналогичное дело Epic Games vs Google. Однако ситуация там несколько отличается, так как Google никак не препятствует установке сторонних магазинов приложений, в которых могут быть не имеющие никакого отношения к Google системы оплаты.
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