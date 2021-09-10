В переиздании Sonic Colors на Nintendo Switch нашли множество багов
После выхода Cyberpunk 2077 многим казалось, что выпустить игру со сравнимым количеством багов не сможет уже никто. Но это удалось сделать Sega в её игре Sonic Colors Ultimate, которая является переизданием игры Sonic Colors, вышедшей 11 лет назад на консолях Nintendo Wii и Nintendo DS.
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Переиздание вышло сразу на все актуальные платформы: ПК, Xbox One и Series, PS4 и PS5, а также Nintendo Switch. И что характерно, забагованной оказалась исключительно версия для Switch.
Игра насыщена большим количеством графических артефактов, на которые сложно не обращать внимания. Нужно быть большим фанатом серии, чтобы продолжать игру, видя такое:
Многие пользователи соцсетей заподозрили авторов видео с демонстрацией багов в использовании эмуляторов, типа Yuzu. И в некоторых случаях, это действительно оказалось правдой. Однако даже при игре непосредственно на Switch ситуация не становится существенно лучше:
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В некоторых случаях в результате бага Соник может попросту "вылететь" за пределы уровня:
Огорчила пользователей и производительность игры. Согласно отчету DF, оригинальная версия Sonic Colors на консоли Nintendo Wii запускалась в разрешении 480p при 30 fps. На Switch'е игра запускается в портативном режиме в разрешении 600p, что ниже нативного разрешения дисплея. К слову, The Witcher 3 в портативном режиме работает в 540p.
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В стационарном режиме консоль запускает игру уже в 900p / 30 fps. Для сравнения, вот данные о производительности на других консолях:
- Xbox one - 900p / 60 fps;
- PS4 и Xbox Series S - 1080p / 60 fps;
- PS4 Pro и PS5 - 1440p / 60 fps;
- Xbox One X и Xbox Series X - 2160p / 60 fps;
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