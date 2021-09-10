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После выхода Cyberpunk 2077 многим казалось, что выпустить игру со сравнимым количеством багов не сможет уже никто. Но это удалось сделать Sega в её игре Sonic Colors Ultimate, которая является переизданием игры Sonic Colors, вышедшей 11 лет назад на консолях Nintendo Wii и Nintendo DS.

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Переиздание вышло сразу на все актуальные платформы: ПК, Xbox One и Series, PS4 и PS5, а также Nintendo Switch. И что характерно, забагованной оказалась исключительно версия для Switch.



Игра насыщена большим количеством графических артефактов, на которые сложно не обращать внимания. Нужно быть большим фанатом серии, чтобы продолжать игру, видя такое:

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Многие пользователи соцсетей заподозрили авторов видео с демонстрацией багов в использовании эмуляторов, типа Yuzu. И в некоторых случаях, это действительно оказалось правдой. Однако даже при игре непосредственно на Switch ситуация не становится существенно лучше:

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В некоторых случаях в результате бага Соник может попросту "вылететь" за пределы уровня:

Огорчила пользователей и производительность игры. Согласно отчету DF, оригинальная версия Sonic Colors на консоли Nintendo Wii запускалась в разрешении 480p при 30 fps. На Switch'е игра запускается в портативном режиме в разрешении 600p, что ниже нативного разрешения дисплея. К слову, The Witcher 3 в портативном режиме работает в 540p.

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В стационарном режиме консоль запускает игру уже в 900p / 30 fps. Для сравнения, вот данные о производительности на других консолях:

Xbox one - 900p / 60 fps;

PS4 и Xbox Series S - 1080p / 60 fps;

PS4 Pro и PS5 - 1440p / 60 fps;

Xbox One X и Xbox Series X - 2160p / 60 fps;