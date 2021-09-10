Цена: US $75.60 / 5 701 ₽

Бюджетный настольный термопресс, созданный для печати различных принтов на кружках и стаканах. Печать происходит после нагрева рабочей поверхности до температуры более 200°C, сам процесс нанесения рисунка занимает в среднем от 2 до 4 минут. В качестве расходника применяется специальная сублимационная бумага формата А4, небольшой её запас идет в комплекте. При необходимости, её также можно найти на Алиэкспрессе.

Цена: от US $3.49 / 263.22 ₽

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Комплект из упругих демпферов для стиральной машины. Благодаря мягкой верхней части они эффективно поглощают вибрацию, а благодаря прорезиненному основанию успешно препятствуют скольжению. Наиболее актуально для владельцев узких стиральных машин, которые имеют тенденцию передвигаться по ванной комнате во время работы. На выбор несколько цветов и конфигураций.

Цена: от US $8.96 / 675.60 ₽

Капсульные кофемашины пользуются широким спросом, так как их цена обычно в несколько раз ниже обычных кофемашин. Однако цена на расходники (капсулы) с каждым годом только растет, поэтому на Алиэкспрессе в большом ассортименте доступны так называемые "многоразовые" капсулы. Большинство из них сделаны из пластика, и потому недолговечны. Варианты подороже (как на фото) производятся из нержавеющей стали и их срок службы действительно практически не ограничен.

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Цена: US $62.40 / 4705 ₽

Этот RGB-светильник удобен тем, что его можно придвинуть вплотную к стене, в таком случае он почти не будет занимать места и легко поместится где-нибудь за креслом или диваном. Высота торшера - 140 см, а длина перпендикулярных опор - по 40 см. Длина шнура питания - 2.5 метра. Управление осуществляется с помощью пульта ДУ, можно выбрать один из 350 статичных или анимированных режимов подсветки.

Цена: US $2.13 / 160.65 ₽

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Меламиновые губки хороши тем, что быстро справляются с сложными загрязнениями, при чем без каких-либо моющих средств и прочей химии. Однако ими рекомендуется пользоваться только в перчатках, так как меламин вреден для кожи рук. Китайские производители же в качестве альтернативы предлагают меламиновые щетки. Помимо того, что их можно использовать без перчаток, рукоять просто добавляет удобства, особенно когда нужно убрать старые въевшиеся загрязнения.

Цена: US $19.99 / 1 507 ₽

Данная гарнитура не обладает привычными нам динамиками, поэтому окружающие люди не смогут услышать ту музыку, что будет играть у вас в плеере. Однако это не основное их преимущество. Эта гарнитура не занимает уши, то есть не мешает вам слышать всё происходящее вокруг. Это наиболее полезно для занятий спортом на улице, например. Также подобные наушники позволяют в полной мере наслаждаться музыкой людям с нарушениями слуха.

Цена: US $43.10 / 3 250 ₽

Популярная домашняя метеостанция обладает встроенным в основной блок датчиком температуры, влажности воздуха и атмосферного давления. Также в комплекте идут 3 выносных датчика, которые можно разместить в других комнатах, а лучше - где-нибудь за окном. В таком случае будет работать функция прогнозирования погоды в режиме реального времени. Диапазон измеряемых температур - от -25 °C до +50°C.

Цена: от US $116.99 / 8 823 ₽

Чаще всего "умные" часы имеют на борту сильно урезанную версию мобильной операционной системы, однако данный экземпляр не из таких. Здесь установлена полноценная система Android 7.1, доступно 3 Гб оперативной памяти и 32 Гб встроенного хранилища. Диагональ IPS дисплея - 2.86 дюйма при разрешении 480 x 640 пикселей. Имеется слот для Sim-карт с поддержкой сетей 4G, емкость аккумулятора - 2700 мАч.

Цена: от US $10.65 / 803.25 ₽

Если нужно получить максимально быстрый и компактный USB-накопитель, то достаточно взять какой-нибудь SSD форм-фактора 2230, 2242 или 2280, и поместить его в подобный корпус от Orico. В итоге получаем карманный накопитель, по скорости чтения и записи в несколько раз превосходящий любые современные USB-флешки и даже профессиональные карточки памяти. Металлический ребристый профиль помогает эффективнее отводить тепло, так что подойдут даже далеко не самые "холодные" SSD.

Цена: от US $19.88 / 1 499 ₽

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Компактный и легкий дрон, который хорошо подойдет для начинающих, или как подарок ребенку. У продавца доступно большое количество опций, в том числе с различными камерами и дополнительными сменными аккумуляторами на 1800 мАч. Время полета на одной батарейке составляет 18 минут, а для полной подзарядки от розетки необходимо 90 минут. Габариты коптера в сложенном виде - 140 x 150 x 60 мм.

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