Цена: US $300.00 / 22 626 ₽

Это зарядное устройство мощностью 700 Вт позволяет заряжать любые типы аккумуляторов, применяемые в радиоуправляемых моделях автомобилей. Также оно умеет заряжать так называемые "интеллектуальные" батареи, применяемые в квадрокоптерах компании DJI.

Устройство способно заряжать одновременно 2 гаджета. Для навигации по меню используется сенсорный экран. Данная зарядка имеет собственное программное обеспечение, и его можно будет обновлять с помощью компьютера, когда будут выходить новые версии прошивок.

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Цена: US $29.99 / 2260 ₽

Подобный термостат позволяет забыть о ручной регулировке системы отопления. Достаточно подключить этот девайс к домашней сети WiFi, чтобы им можно было управлять в мобильном приложении. Там доступно множество автоматических режимов работы, которые можно настроить под себя. А если синхронизировать гаджет с системой умного дома, то добавится возможность голосового управления. Устройство питается от двух AA-батареек, которых хватит на 1 - 2 месяца работы.

Цена: US $16.76 / 1 264 ₽

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Сложно оценить полезность электрического степлера, пока не начнешь им пользоваться. Когда за день прошиваешь большое количество документов и тратишь несколько комплектов скоб, руки начинают уставать. И тогда автоматический степлер будет весьма кстати. Его встроенного аккумулятора хватает на ~ 20 часов работы, что не так уж много. Но он может работать и от провода, не переставая при этом заряжаться, что радует.

Цена: US $55.20 / 4 163 ₽

Практичный рюкзак от Arctic Hunter, в который при необходимости без проблем поместится 17-дюймовый ноутбук. Предлагается в сером, синем и черном цветах. В рюкзаке предусмотрен полноразмерный порт USB для удобной подзарядки смартфонов на ходу. Внутри есть водонепроницаемый отсек, куда можно положить, к примеру, полотенце и зубную щетку. Размеры рюкзака: 45 x 30 x 22 см, вес - 1.4 кг, произведен из полиэстера.

Цена: US $13.23 / 998 ₽

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В одиночку передвинуть кровать, шкаф или массивный диван - задача не из простых. Особенно, если не хочется повредить ламинат или паркетную доску. Однако при помощи подобного набора приспособлений с этой задачей справится даже хрупкая девушка. Сначала, используя рычаг с колесиком, необходимо слегка приподнять один угол дивана, и поставить под него роликовую платформу. Затем необходимо повторить это с другими углами. После можно перекатить диван в нужное место и, используя рычаг, убрать платформы.

Цена: US $185.99 / 14 027 ₽

Не самая дешевая, но одна из самых мощных портативных солнечных панелей. На солнышке за 2 часа успевают полностью зарядиться 2 смартфона (одновременно). Из интересного: в конструкции предусмотрены крепления и порт, которые позволяют подключить параллельно ещё одну такую же панель. Ткань плотная и хорошо защищает панель от повреждений, однако вес из-за этого получился не маленький - 2.4 кг. На выбор камуфляжная и черная расцветки.

Цена: US $76.98 / 5 806 ₽

Всеволновый радиоприемник с высокой чувствительностью и возможностью тонкой настройки. Внутренняя память разбита на страницы, 50 страниц по 10 ячеек в каждом диапазоне. Поддерживает режим SSB (LSB и USB), авиадиапазон, RDS в режиме FM, приём на длинных, средних и коротких волнах, УКВ принимает от 64 МГц до 108 МГц.

Из дополнительных функций есть часы, будильник, таймер отключения и термометр. В комплекте инструкция на английском и русском языках, проволочная антенна, провод micro-USB для зарядки аккумулятора (установлен Li-Ion 18650) и чехол.

Цена: US $53.09 / 4 053 ₽

Простой в использовании переводчик, максимально удобный для диалогов. Может работать в режиме оффлайн (12 языков для перевода) и по WiFi (более 70 языков). Оснащен динамиком для озвучивания перевода и камерой, чтобы переводить текст. Аккумулятор емкостью 1200 мАч рассчитан на 6 - 7 часов непрерывной работы. Неплохая замена Google Translate для посещения тех стран и мест, где не хочется лишний раз вытаскивать дорогостоящий смартфон из кармана.

Цена: от US $27.99 / 2 111 ₽

Стильный и функциональный поводок-рулетка для домашних питомцев, длина 3 или 4.5 метра, на выбор. Подходит для собак весом до 30 кг. Фонарик и боковая подсветка ярче, чем ожидаешь от китайского гаджета. Батарейка на 800 мАч, одного заряда хватает на 5 - 6 вечерних прогулок. Ручка выполнена из прорезиненного материала, для больших кистей вполне подходит, держать удобно.

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Цена: от US $45.01 / 3 394 ₽

Легкая и компактная аккумуляторная цепная пила, самое то для мелких работ на участке, заготовки дров, обрезки деревьев и т. п. Справляется даже с деревьями диаметром 15 - 20 см, хотя для таких целей больше подойдет обычная бензопила. А этой пилой можно спокойно управляться одной рукой. Мотор бесщеточный, пуск плавный. Инструмент совместим с аккумуляторными батареями от шуруповертов и болгарок производства Makita.

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