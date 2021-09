Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Юрист и постоянный участник подкастов на англоязычном ютуб-канале GBA Temp Эрик Зандер объяснил суть претензий компании Take-Two к создателям проектов re3 и reVC. Последние являются проектами по реверс-инжинирингу GTA 3 и Vice City.

Для справки: именно благодаря этим проектам стал возможным запуск вышеупомянутых игр от RockStar Games на прошитых консолях Sony PS Vita и Nintendo Switch. Запуск производится с использованием оригинальных файлов от ПК-версий игр. По задумке авторов портов, пользователи должны самостоятельно приобрести лицензионные версии ПК-игр. А чтобы ПК-версия игры запустилась на портативных консолях, нужен специальный "патч", который и разрабатывали энтузиасты из re3 и reVC.

2 сентября 2021 года Take Two подала иск в калифорнийский суд против руководителей проектов re3 и reVC. По словам Эрика Зандера, Take-Two смогла уместить свой иск всего на 17 листах, бо́льшая часть которых занята представлением сторон конфликта и предельно однобоким видением сложившейся ситуации. Юрист отметил, что это гражданский иск, поэтому он вряд ли приведет к таким серьезным последствиям как лишение свободы и т. п.

Take Two настаивает на рассмотрении дела судом присяжных, что по мнению Эрика Зандера, на самом деле не увеличивает их шансы на победу. Компания хочет добиться судебного запрета, который не позволит реверс-инжиниринговым проектам продолжать свою деятельность. Также компания желает получить доступ ко всем файлам, над которыми работали энтузиасты, и всю информацию о количестве загрузок этих файлов пользователями. Помимо этого, Take Two требует возмещения судебных расходов и иного ущерба.

Эрик Зандер не стал предрекать победу какой-либо из сторон. По его словам, очевидного победителя в этом деле нет, и суд может встать на любую сторону. По его мнению, всё зависит от того, насколько хороши будут адвокаты у представителей reVC и re3. Однако какое бы решение не вынес суд, это создаст интересный прецедент, который либо "развяжет руки" многим энтузиастам и мододелам, либо даст повод крупным компаниям подавать против них новые иски.