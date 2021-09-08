Цена: US $151.20 / 11 405 ₽

Дисплей от китайского бренда Barrowch предназначен для установки в персональные компьютеры. Его место - прямо возле процессора, поверх блока системы жидкостного охлаждения (СЖО). Дисплей не влияет на эффективность охлаждения, однако способен выводить полезную информацию о температуре ЦП и видеокарты, о числе оборотов кулеров и так далее.

При желании можно вывести на экран любое статичное или анимированное изображение. Несмотря на небольшую диагональ (всего 2.9 дюйма), разрешение экрана составляет солидные 1440 x 1440 точек.

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Цена: US $2.36 / 178 ₽

Простая, но очень удобная в использовании щетка для ухода за внутренней стороной лобового стекла в автомобиле. В качестве опции у продавца доступны сменные тряпочки различных расцветок, которые произведены из полипропилена. Длина рукоятки - приблизительно 40 см, а размеры основания - 125 x 88 мм. Рукоять соединяется с основанием с помощью специального поворотного крепления, что упрощает уход за стеклом.

Цена: US $19.50 / 1 470 ₽

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Усилитель сигнала сотовой связи в основном пригодится тем, кто живет в загородном доме. В наиболее "запущенных" случаях после установки этого аппарата появится возможность пользоваться интернетом 4G там, где телефон до этого вообще не видел сети. В менее запущенных - мобильный интернет станет в несколько раз быстрее и телефон будет находить сеть даже в подвале или в гараже частного дома.

Цена: от US $28.87 / 2 177 ₽

Прочный и стильный органайзер для кухонной посуды. Особенно хорошо, на мой взгляд, он смотрится в черном цвете, хотя известковый налет может постепенно и подпортить его внешний вид. Ширина сушилки - 415 мм, глубина - 295 мм, а высота - 270 мм. Благодаря поддону вода с тарелок не будет стекать на столешницу. Пластиковые отсеки для столовых приборов идут в комплекте.

Цена: US $238.6 / 17990 ₽

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Данная беговая дорожка интересна в первую очередь своей складной конструкцией: после пробежки её легко можно убрать в шкаф или задвинуть под кровать. Этому способствуют и 2 колесика в нижней части корпуса. Благодаря использованию алюминиевого сплава в конструкции агрегата, вес получился всего 28 кг. Управлять скоростными режимами можно в мобильном приложении, там же собирается статистика по пройденной дистанции и потраченным калориям.

Цена: от US $19.05 / 1 293 ₽

Стильный и функциональный USB-хаб от китайского производителя компьютерных аксессуаров Orico. Специальный фиксатор позволяет закрепить его на краю стола, на полке или даже на мониторе. Подойдет вообще любой плоский объект, лишь бы его толщина находилась в промежутке от 10 до 32 мм.

Корпус полностью металлический (алюминий), предлагается в серебристом и в черном исполнениях. Подключается при помощи комплектного кабеля длиной 150 см. При необходимости можно подключить к хабу и дополнительное питание.

Цена: US $15.90 / 1 199 ₽

Удобный светильник для кемпинга либо пеших походов. Совмещает в себе функции обычного фонаря, светильника, ночника и павер-банка (благодаря разъему USB). Боковая подсветка может работать в 2 режимах (белый и красный свет). Устройство не боится дождя, брызг и пролитой на него воды, так как защищено по стандарту IPX6. Питание происходит от двух аккумуляторов типа 18560 суммарной емкостью в 2400 мАч.

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