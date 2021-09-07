Цена: US $26.12 / 1 958 ₽

Данный модуль создан для работы в паре с популярными цифровыми мультиметрами производства UNI-T, совместим с моделями UT181A , UT171A и UT71E. Девайс позволяет подключать мультиметр к смартфонам на операционной системе Android 4.0 и новее. В официальном мобильном приложении доступно огромное количество настроек, поддерживается построение графиков, сохранение данных в память телефона и многое другое.

Цена: от US $16.37 / 1 227 ₽

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Шуруповерт или дрель сейчас можно найти почти в любой квартире или частном доме. А вот сабельная пила нужна не так часто, и покупать отдельный инструмент во многих случаях будет не рационально. В качестве бюджетной альтернативы может выступать специальная насадка на шуруповерт. Поставляется вместе с комплектом полотен 3 типов. Удобно, что относительно шуруповерта насадку можно вращать на все 360°.

Цена: US $2.42 / 181.46 ₽

Рассекатель пламени позволяет экономить газ, так как помогает эффективнее распределять тепло. Особенно актуально, если необходимо быстро вскипятить воду в большой кастрюле. Также при наличии сквозняка пламя получается более стабильным, снижается риск затухания на медленном огне. Судя по отзывам, приспособление бывает полезным и на пикнике, так как на рассекатель можно спокойно поставить металлическую кружку или небольшую кастрюльку и быстро закипятить воду.

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Цена: US $14.99 / 1 123 ₽

Беспроводная колонка в виде TWS-наушника предлагается в различных вариантах исполнения, которые, впрочем, отличаются лишь внешне. В остальном - это обычная колонка с возможностью чтения файлов с USB-флешки или Micro SD карточки памяти объемом не более 32 Гб. Девайс способен работать в режиме FM-радио, управление громкостью и переключение треков осуществляется при помощи физических кнопок на корпусе.

Цена: от US $130.64 / 9 779 ₽

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Рулонные шторы можно легко открывать / закрывать по нажатию кнопки на пульте ДУ, но основное их преимущество не в этом, а в возможности автоматизации. После подключения к системе умного дома, становится доступным голосовое управление (например, с помощью "Алисы"), а также работа по заданному расписанию.

К примеру, можно установить автоматическое открытие штор по утрам и закрытие вечером. Продвинутые пользователи смогут привязать работу штор к датчику света, чтобы в комнате постоянно поддерживался комфортный уровень освещения. В наличии 12 размеров для всех типов окон.

Цена: от US $32.40 / 2425 ₽

Этот набор приспособлений и расходников предназначен для полировки и восстановления прозрачности фар, противотуманок и габаритных огней. Качество освещения дорожного полотна в темное время суток напрямую влияет на безопасность вождения, так что свою цену этот набор более чем оправдывает.

На самостоятельное восстановление двух фар уходит примерно полтора часа. Эффект будет держаться многие месяцы, но лучше сразу после восстановления заклеить фары прозрачной пленкой. В таком случае о проблеме "мутных" фар можно будет забыть на несколько лет.

Цена: от US $29.40 / 2 204 ₽

Своего рода "дремель" от набирающего популярность китайского бренда Worx. Инструмент для всевозможных мелких работ поставляется с комплектом насадок для шлифовки, полировки, сверления и так далее. В зависимости от варианта исполнения у инструмента будет 3-х либо 5-скоростная регулировка оборотов, мощность - 20 либо 64 Вт. Встроенный аккумулятор - стандартный 18650 либо 2 x 14650, так что проблем с поиском запасных батарей не будет.

Цена: от US $77.62 / 5810 ₽

Один из наиболее компактных корпусов на AliExpress, в котором тем не менее можно собрать весьма производительный компьютер. Корпус совместим с материнскими платами форм-фактора Mini-ITX и видеокартами длиной не более 195 мм. Последнее связано с шириной корпуса, которая составляет всего 200 мм (глубина и высота равны 105 мм и 250 мм соответственно).

Впрочем, и среди таких "коротких" видеокарт существуют весьма производительные решения, это и Nvidia GTX 1660 Super, и RTX 2060, и свежая RTX 3060. Среди видеокарт от AMD наиболее производительным решением в данном форм-факторе на данный момент является RX 5700 ITX, да только найти её в продаже будет сложно из-за её высокой эффективности в майнинге.

Цена: от US $12.65 / 922.87 ₽

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Компактные модели саундбаров позволяют размещать их, например, прямо под монитором. В тех случаях, когда не хватает места по бокам от монитора, это будет весьма кстати. Несмотря на то, что они созданы для стационарного размещения, внутри предусмотрен аккумулятор на 1500 мАч, который обеспечивает автономность на уровне 6 часов в режиме воспроизведения музыки. Возможно как проводное (AUX), так и беспроводное (Bluetooth) подключение к ПК.

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