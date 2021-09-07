Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Недорогие и полезные товары с AliExpress: модуль Bluetooth, рассекатель пламени и другое

Находки с AliExpress, которые интересны своими функциями и низкой ценой. Подборка полезных гаджетов и различных приспособлений, делающих жизнь проще.
[ ] для раздела Блоги
+
Ситилинк снижает цену RTX 3060 несмотря на рост крипты

Модуль Bluetooth

Цена: US $26.12 / 1 958 ₽

Данный модуль создан для работы в паре с популярными цифровыми мультиметрами производства UNI-T, совместим с моделями UT181A , UT171A и UT71E. Девайс позволяет подключать мультиметр к смартфонам на операционной системе Android 4.0 и новее. В официальном мобильном приложении доступно огромное количество настроек, поддерживается построение графиков, сохранение данных в память телефона и многое другое.

Насадка для шуруповерта

Цена: от US $16.37 / 1 227 ₽

реклама

Шуруповерт или дрель сейчас можно найти почти в любой квартире или частном доме. А вот сабельная пила нужна не так часто, и покупать отдельный инструмент во многих случаях будет не рационально. В качестве бюджетной альтернативы может выступать специальная насадка на шуруповерт. Поставляется вместе с комплектом полотен 3 типов. Удобно, что относительно шуруповерта насадку можно вращать на все 360°.

Рассекатель пламени

Цена: US $2.42 / 181.46 ₽

Рассекатель пламени позволяет экономить газ, так как помогает эффективнее распределять тепло. Особенно актуально, если необходимо быстро вскипятить воду в большой кастрюле. Также при наличии сквозняка пламя получается более стабильным, снижается риск затухания на медленном огне. Судя по отзывам, приспособление бывает полезным и на пикнике, так как на рассекатель можно спокойно поставить металлическую кружку или небольшую кастрюльку и быстро закипятить воду.

Bluetooth-колонка

анонсы и реклама
RTX 3060 Gigabyte за 67 тр в Регарде
Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке
RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде
-12000р на RTX 3080 Gigabyte
Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Цена: US $14.99 / 1 123 ₽

Беспроводная колонка в виде TWS-наушника предлагается в различных вариантах исполнения, которые, впрочем, отличаются лишь внешне. В остальном - это обычная колонка с возможностью чтения файлов с USB-флешки или Micro SD карточки памяти объемом не более 32 Гб. Девайс способен работать в режиме FM-радио, управление громкостью и переключение треков осуществляется при помощи физических кнопок на корпусе.

Шторы с электроприводом

Цена: от  US $130.64 / 9 779 ₽

реклама

Рулонные шторы можно легко открывать / закрывать по нажатию кнопки на пульте ДУ, но основное их преимущество не в этом, а в возможности автоматизации. После подключения к системе умного дома, становится доступным голосовое управление (например, с помощью "Алисы"), а также работа по заданному расписанию.

К примеру, можно установить автоматическое открытие штор по утрам и закрытие вечером. Продвинутые пользователи смогут привязать работу штор к датчику света, чтобы в комнате постоянно поддерживался комфортный уровень освещения. В наличии 12 размеров для всех типов окон.

Набор для ремонта фар

Цена: от US $32.40 / 2425 ₽

Этот набор приспособлений и расходников предназначен для полировки и восстановления прозрачности фар, противотуманок и габаритных огней. Качество освещения дорожного полотна в темное время суток напрямую влияет на безопасность вождения, так что свою цену этот набор более чем оправдывает.

На самостоятельное восстановление двух фар уходит примерно полтора часа. Эффект будет держаться многие месяцы, но лучше сразу после восстановления заклеить фары прозрачной пленкой. В таком случае о проблеме "мутных" фар можно будет забыть на несколько лет.

Мини-дрель

Цена: от US $29.40 / 2 204 ₽

Своего рода "дремель" от набирающего популярность китайского бренда Worx. Инструмент для всевозможных мелких работ поставляется с комплектом насадок для шлифовки, полировки, сверления и так далее. В зависимости от варианта исполнения у инструмента будет 3-х либо 5-скоростная регулировка оборотов, мощность - 20 либо 64 Вт. Встроенный аккумулятор - стандартный 18650 либо 2 x 14650, так что проблем с поиском запасных батарей не будет.

Корпус для ПК

Цена: от US $77.62 / 5810  ₽

Один из наиболее компактных корпусов на AliExpress, в котором тем не менее можно собрать весьма производительный компьютер. Корпус совместим с материнскими платами форм-фактора Mini-ITX и видеокартами длиной не более 195 мм. Последнее связано с шириной корпуса, которая составляет всего 200 мм (глубина и высота равны 105 мм и 250 мм соответственно).

Впрочем, и среди таких "коротких" видеокарт существуют весьма производительные решения, это и Nvidia GTX 1660 Super, и RTX 2060, и свежая RTX 3060. Среди видеокарт от AMD наиболее производительным решением в данном форм-факторе на данный момент является RX 5700 ITX, да только найти её в продаже будет сложно из-за её высокой эффективности в майнинге.

Саундбар

Цена: от US $12.65 / 922.87 ₽

реклама



Компактные модели саундбаров позволяют размещать их, например, прямо под монитором. В тех случаях, когда не хватает места по бокам от монитора, это будет весьма кстати. Несмотря на то, что они созданы для стационарного размещения, внутри предусмотрен аккумулятор на 1500 мАч, который обеспечивает автономность на уровне 6 часов в режиме воспроизведения музыки. Возможно как проводное (AUX), так и беспроводное (Bluetooth) подключение к ПК.

Сезонная распродажа на Алиэкспресс: «‎Осень - это скидки»‎

Друзья, актуальные промокоды и купоны для AliExpress вы всегда сможете найти на моем канале в Яндекс.Мессенджере. Подписывайтесь, там собрана вся информация о текущих акциях.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

товары из китая подборка подборки дешевые товары покупки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A750GF (80 Plus Gold)
3
Обзор игровой клавиатуры ASUS ROG Claymore II
20
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX 5700 ХТ в связке с процессором Core i5-10600KF
18
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: сентябрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
22
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3060 StormX OC (PA-RTX3060 StormX OC 12G)
39
Деньги вперед: главные игры первой половины сентября 2021 года
19
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
41
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Zauron
11
Обзор маршрутизатора ASUS 4G-AC86U
6
Days Gone: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
6

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: август 2021
30 августа 2021 23
Проект компактного Ultra-overclocking SFFPC с процессором AMD Ryzen 5 4650G и Radeon Vega 7: подобно герою PX-0
26 августа 2021 38
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: сентябрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
5 сентября 2021 22
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3060 StormX OC (PA-RTX3060 StormX OC 12G)
4 сентября 2021 39
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 6600 XT на примере модели Sapphire Pulse
25 августа 2021 42
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
3 сентября 2021 41

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Майнеры переходят на Эфириум Классик, а Ethereum 2.0 не остановит добычу криптовалюты на видеокартах
114
Xiaomi назвала 17 смартфонов, которые получат MIUI 12.5 Enhanced Edition в 2021 году
11
Стали известны результаты тестов производительности редкой RTX 3080Ti 20Gb в майнинге криптовалют
14
Энтузиасты показали, как должен выглядеть The Elder Scrolls V Skyrim в 2021 году
26
Хешрейт сети Ethereum приблизился к 750 TH/s - армия новичков рекордно увеличила сложность майнинга
20
AMD уже массово производит процессоры Ryzen 6000 Rembrand
220
Лайфхак по апгрейду Radeon RX 5000 на новую серию — обменяй видеокарту бесплатно у майнера
21
Анонс Intel Alder Lake привёл к снижению цен на процессоры AMD в РФ – Ryzen 7 5800X скинул 6000 р
59
Не баг, а фишка – геймер нашёл в Cyberpunk 2077 ошибку, позволившую попасть в секретную локацию
6
MIUI 12.5 принесла проблемы смартфонам Xiaomi – отвал Wi-Fi, нерабочий экран и потеря заряда
10
Выясняем, сколько нужно ОЗУ игровому компьютеру в 2021 году – 32 Гб VS 62 Гб по мнению TheSpyHood
35
Новый BIOS на материнских платах MSI позволит устанавливать Windows 11 на процессор Ryzen 5 1600Х
16
Серия Redmi Note 11 получит быструю зарядку мощностью 67 Вт
+
Процессоры Intel 12-го поколения будут быстрыми, горячими и дорогими
119
Майнеры Chia распродают фермы после падения курса с $1600 на максимуме до $220
9
Появились первые цены флагманских материнских плат Z690
86
Ещё один смартфон Xiaomi POCO X3 взорвался
5
35% жителей США купили криптовалюту по совету Илона Маска и не планируют её продавать в будущем
36
Цена Xiaomi Mi Pad 5 объявлена белорусским магазином –$480 за базовую версию
7
Глава Intel Пэт Гелсингер пообещал в ближайшие 3-4 года обогнать AMD и потеснить NVIDIA
48

Популярные статьи

Chia - похоже это финал истории
118
Как я заработал 10 тысяч рублей на Overclockers.ru
129
Разбираемся, стоит ли ставить второй системой на ПК Windows или Linux и как сделать это правильно
32
3D-графика в играх. Часть 1: Краткая история
34
Когда будет добыт последний Биткоин
39
Обзор игровой клавиатуры ASUS ROG Claymore II
20
Оцениваем Wolfenstein Youngblood. 1980 год, нацисты в Париже
21
Быстрая переустановка Windows 10 — 8 полезных советов
2
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX 5700 ХТ в связке с процессором Core i5-10600KF
18
История о покупке клавиатуры с подвохом Corsair K95 RGB Platinum на Авито
20

Сейчас обсуждают

Gringo
10:21
Если будут пытаться вставлять палки в колеса, естественно будем искать (и найдем) пути обхода. Эти чудаки надеются русского человека наипать.))
СМИ: Ростелеком начал блокировать работу протокола BitTorrent в РФ
Дмитрий
10:19
По проводам этим вижу что его сисоник делал как оем производитель. я угадал?
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A750GF (80 Plus Gold)
Кеша
10:18
Это точно.
Оцениваем Wolfenstein Youngblood. 1980 год, нацисты в Париже
DarkShaman
10:18
>> Сытый голодного не поймет. Именно. Однако покупая топовую и дорогую видеокарту я получаю высокий фпс. Покупая дорогой процессор - высокую производительность. А что получает человек покупая клавиату...
История о покупке клавиатуры с подвохом Corsair K95 RGB Platinum на Авито
Зеновий Радеонович
10:18
это вообще худший сцеанарий. 24/7 майнинг, пока курс высокий. Потом продажа с посл. покупкой новой карточки суто под гейминг. но, хозяин-барин.
Майнеры массово раскупают видеокарты Radeon RX 6000 и недорогие GeForce GTX 1660 из магазинов РФ
Дмитрий
10:17
ноуты на 3060 обычно под 100к рублей сейчас стоят.
Intel выпустила референсный игровой ноутбук NUC X15 на чипах до Core i7-11800H и картах RTX 3070
HREN
10:16
5333 - хорошие плашки, но по умолчанию совместимы только с Апекс 13, разгон на котором с камнем (как и в тесте у чавака) 11900к не имеет практического смысла из-за шины и делителя. Так, красивая цифра...
Свежий результат разгона памяти до DDR4-6990 соответствует четвёртому месту в рейтинге
UB3R
10:14
Предпочтительный способ для компьютеров. Плохо работает на смартфонах. Chrome, Яндекс.Браузер, Vivaldi: Используйте расширение «Обход блокировок Рунета» или Настройте следующим образом: Настройки → П...
СМИ: Ростелеком начал блокировать работу протокола BitTorrent в РФ
Gringo
10:14
Но я ведь играю. А значит получаю полож. эффект уже сейчас, а не когда-нибудь в будущем.
Майнеры массово раскупают видеокарты Radeon RX 6000 и недорогие GeForce GTX 1660 из магазинов РФ
Дмитрий
10:12
тор браузер скачай проще всего. одним нажатием буквально
СМИ: Ростелеком начал блокировать работу протокола BitTorrent в РФ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем