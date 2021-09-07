Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Обновленная модель игрового ноутбука Dell G5 5515 поступила в продажу ещё этим летом, однако только недавно стали известны результаты его тестирования под нагрузкой.

реклама

Автор Ютуб-канала Jarrod'sTech провел замеры температур процессора (AMD Ryzen 5800H) и видеокарты (Nvidia RTX 3060 6 Гб) ноутбука в состоянии покоя (без нагрузки), во время стресс-тестов, а также во время игры в Watch Dogs 2 в разрешении Full HD.



анонсы и реклама Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -12000р на RTX 3080 Gigabyte Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Даже в состоянии покоя ("Idle") процессор прогревался до 60, что нельзя назвать хорошим результатом. В режиме максимальной производительности ("G Mode" в ноутбуках от Dell) температура процессора во время стресс-теста доходила до отметки в 100°C, и даже использование охлаждающей подставки ("Cooling Pad" на скриншоте выше) не исправляло ситуацию.

Во время игры в Watch Dogs 2 процессор нагревался до 98°C, однако использование охлаждающей подставки позволило снизить эти показатели до 90°C. Насколько сильным был троттлинг из-за таких температур, можно оценить по графикам ниже:

реклама

Для справки: базовая частота AMD Ryzen 7 5800H составляет 3200 МГц, а максимальная - 4400 МГц. Как видно по графикам, частота процессора в игре не превышала отметки 3540 МГц, что не сильно выше базовой частоты. Во время стресс-теста частота ЦП не превышала 3524 МГц.

В итоге, несмотря на внушительный вид крупных вентиляционных решеток и немалый ценник (от 117 тыс. рублей в РФ), новинка от Dell не способна обеспечить достаточное охлаждение для своих комплектующих.