Обновления драйверов обеспечили рост производительности видеокарты Radeon RX 580 на 11% за 4 года
В обсуждениях видеокарт часто можно столкнуться с мнением, что видеокарты AMD Radeon на старте продаж обладают сравнительно низкой производительностью из-за недоработок в драйверах, а весь «потенциал» видеокарт AMD раскрывается позднее. Автор ютуб-канала TG решил проверить, насколько изменилась производительность RX 580 спустя 4 года после выпуска.
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В сравнительном тесте участвовала видеокарта с 8 Гб видеопамяти, в качестве процессора использовался Intel Core i9-10900K, разрешение в играх - 1080p, настройки графики максимальные. Сравнение производительности проходило со старыми драйверами от августа 2017 года (Crimson ReLive Edition 17.8.2) и свежими драйверами от 25 августа 2021 года (Adrenalin 21.8.2). Результаты тестирования в 8 играх в таблице ниже.
|Игра
|Crimson ReLive Edition 17.8.2 (2017)
|Adrenalin 21.8.2 (2021)
|AVG fps
|Low 1%
|Low 0.1%
|AVG fps
|Low 1%
|Low 0.1%
|Forza Horizon 4
|72
|60
|57
|85 (+18%)
|74
|72
|GTA 5
|65
|52
|50
|69 (+6%)
|55
|52
|Rainbow Six Siege
|130
|103
|73
|143 (+10%)
|113
|78
|Battlefield 1
|75
|34
|10
|84 (+12%)
|57
|18
|Project Cars
|73
|69
|63
|83 (+14%)
|69
|67
|RDR 2
|35
|30
|18
|39 (+11%)
|34
|19
|PUBG
|85
|71
|63
|90 (+6%)
|76
|70
|The Witcher 3
|63
|54
|49
|69 (+10%)
|60
|55
Прирост fps в среднем по 8 играм составил 10.7%. Статистика редких и очень редких событий улучшилась на 13.7% и 12.5% соответственно. Довольно хороший результат, особенно если учесть, что прирост fps достался владельцам RX 580 совершенно бесплатно.
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