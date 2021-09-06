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В обсуждениях видеокарт часто можно столкнуться с мнением, что видеокарты AMD Radeon на старте продаж обладают сравнительно низкой производительностью из-за недоработок в драйверах, а весь «‎потенциал» видеокарт AMD раскрывается позднее. Автор ютуб-канала TG решил проверить, насколько изменилась производительность RX 580 спустя 4 года после выпуска.

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В сравнительном тесте участвовала видеокарта с 8 Гб видеопамяти, в качестве процессора использовался Intel Core i9-10900K, разрешение в играх - 1080p, настройки графики максимальные. Сравнение производительности проходило со старыми драйверами от августа 2017 года (Crimson ReLive Edition 17.8.2) и свежими драйверами от 25 августа 2021 года (Adrenalin 21.8.2). Результаты тестирования в 8 играх в таблице ниже.

Игра Crimson ReLive Edition 17.8.2 (2017)

Adrenalin 21.8.2 (2021) AVG fps Low 1% Low 0.1% AVG fps Low 1% Low 0.1% Forza Horizon 4

72 60 57 85 (+18%) 74 72 GTA 5

65 52 50 69 (+6%) 55 52 Rainbow Six Siege

130 103 73 143 (+10%) 113 78 Battlefield 1

75 34 10 84 (+12%) 57 18 Project Cars

73 69 63 83 (+14%) 69 67 RDR 2

35 30 18 39 (+11%) 34 19 PUBG

85 71 63 90 (+6%) 76 70 The Witcher 3

63 54 49 69 (+10%) 60 55

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Прирост fps в среднем по 8 играм составил 10.7%. Статистика редких и очень редких событий улучшилась на 13.7% и 12.5% соответственно. Довольно хороший результат, особенно если учесть, что прирост fps достался владельцам RX 580 совершенно бесплатно.