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Обновления драйверов обеспечили рост производительности видеокарты Radeon RX 580 на 11% за 4 года

В условиях дефицита видеокарт RX 580 по-прежнему может предложить неплохую производительность
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В обсуждениях видеокарт часто можно столкнуться с мнением, что видеокарты AMD Radeon на старте продаж обладают сравнительно низкой производительностью из-за недоработок в драйверах, а весь «‎потенциал» видеокарт AMD раскрывается позднее. Автор ютуб-канала TG решил проверить, насколько изменилась производительность RX 580 спустя 4 года после выпуска.

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В сравнительном тесте участвовала видеокарта с 8 Гб видеопамяти, в качестве процессора использовался Intel Core i9-10900K, разрешение в играх - 1080p, настройки графики максимальные. Сравнение производительности проходило со старыми драйверами от августа 2017 года (Crimson ReLive Edition 17.8.2) и свежими драйверами от 25 августа 2021 года (Adrenalin 21.8.2). Результаты тестирования в 8 играх в таблице ниже.

Игра Crimson ReLive Edition 17.8.2 (2017)
 Adrenalin 21.8.2 (2021)
AVG fps Low 1% Low 0.1% AVG fps Low 1% Low 0.1%
Forza Horizon 4
72 60 57 85 (+18%) 74 72
GTA 5
 65 52 50 69 (+6%) 55 52
Rainbow Six Siege
 130 103 73 143 (+10%) 113 78
Battlefield 1
 75 34 10 84 (+12%) 57 18
Project Cars
 73 69 63 83 (+14%) 69 67
RDR 2
 35 30 18 39 (+11%) 34 19
PUBG
 85 71 63 90 (+6%) 76 70
The Witcher 3
 63 54 49 69 (+10%) 60 55
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Прирост fps в среднем по 8 играм составил 10.7%. Статистика редких и очень редких событий улучшилась на 13.7% и 12.5% соответственно. Довольно хороший результат, особенно если учесть, что прирост fps достался владельцам RX 580 совершенно бесплатно.

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Теги

amd видеокарты radeon видеокарта amd radeon rx 580
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Кукурузный Штеуд
08:26
Она у меня сейчас одна стоит, больше ничего нет, так что не стоит брать во внимание написанное мной. Тут бы ещё проверить на парочке хотя бы. Может временная затыка в дровах и скоро всё исправят
Обновления драйверов обеспечили рост производительности видеокарты Radeon RX 580 на 11% за 4 года
wwr222
08:24
У меня намного более овощная карта и за такими явлениями интересно следить.Ибо падать уже некуда.Не замечал ничего подобного,но и в эту игру не играл.
Обновления драйверов обеспечили рост производительности видеокарты Radeon RX 580 на 11% за 4 года
omoikane
08:23
они наращивают производительность и ядра очень быстро. И если бы не они интел бы даже не шевелился. в 2017 у амд вышло 8 ядер, потом 12 и 16, при этом чуть ли не по 20% производительность с каждым пок...
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Дмитрий Гончаров
08:23
Один хрен звук на ней говно, кому ты веришь))) так, в колду поиграть пойдёт. Дискретные брать надо, большие такие)))
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Кукурузный Штеуд
08:19
На 2070s обновился драйвер на той недели, в Ghost Recon Breakpoint упал фпс с 130 до 122. Абыдно. Обновлений игры вроде не было, не могу сказать точно
Обновления драйверов обеспечили рост производительности видеокарты Radeon RX 580 на 11% за 4 года
wwr222
08:18
Есть доказательства? Или очередной краснорубашечник?
Обновления драйверов обеспечили рост производительности видеокарты Radeon RX 580 на 11% за 4 года
wwr222
08:16
А авторы тупого канала учитывали патчи в играх? Вряд ли.Я оченно сильно сомневаюсь,что у них сейчас те же "горбатые" релизные версии игр.
Обновления драйверов обеспечили рост производительности видеокарты Radeon RX 580 на 11% за 4 года
HPDDLXPLD
08:16
Так это не только к 580 относится. Это в целом вобще к любой вк красных относится. У них всегда было так , на старте дрова хлам , к концу жизни вк норм. Раньше правда еще хуже было, надо было иметь ...
Обновления драйверов обеспечили рост производительности видеокарты Radeon RX 580 на 11% за 4 года
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