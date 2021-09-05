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Компания Razer представила обновленную модель монитора Razer Raptor ещё несколько месяцев назад, однако монитор до сих пор не добрался до полок российских магазинов. Также, только недавно стали известны результаты подробного тестирования монитора, которое провели энтузиасты с ютуб-канала Hardware Unboxed.

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Даже если просто посмотреть на характеристики обновленного 27-дюймового Razer Raptor, то становится понятно, что оправдать его ценник будет непросто. IPS-матрица с разрешением 1440 x 2560 точек и частотой обновления 165 Гц в мониторе за $800 кажется странным решением. Тот же Samsung Odyssey G7 c диагональю 26.9" работает на частоте в 240 Гц, а стоит на $100 дешевле.

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Однако, проблема оказалась не только в заявленных характеристиках. Согласно результатам тестирования, время отклика GtG на частоте 165 Гц оказалось равным 8.33 мс. Таким образом, Raptor продемонстрировал задержку на 34% больше, чем MSI Optix MAG274QRF-QD, который стоит на ~$350 дешевле.

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Также, Raptor оказался всего лишь на 10% быстрее, чем GIGABYTE M27Q. И это при том, что последний стоит более чем в 2 раза дешевле, чем монитор от Razer.

На картинке выше результаты UFO-теста монитора Razer Raptor в сравнении с конкурентами от LG и MSI, которые продаются за $500 и $450 соответственно.

Очевидно, что новому монитору Razer не удалось составить конкуренцию игровым мониторам других брендов. Вероятной причиной этой ситуации авторы канала Hardware Unboxed называют использование устаревшей матрицы: результаты, которые показывает Razer Raptor, характерны для не самых дорогих игровых мониторов 2018 - 2019 годов.