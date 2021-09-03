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Согласно словам инженера из Cloudflare Криса Хауэллса, компания оценила возможности серверных процессоров Xeon из семейства Ice Lake. По результатам тестирования, процессоры Intel смогли конкурировать с процессорами AMD Epyc с точки зрения производительности. Однако энергопотребление сервера на Xeon оказалось на несколько сотен Вт больше, чем у сервера на Epyc, и эта разница «огромна».

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В связи с этим, 11-е поколение серверов Cloudflare, как и 10-е, будет оснащаться процессорами AMD. На этот раз вместо 48-ядерного EPYC 7642 будет использоваться 64-ядерный EPYC 7713. Что касается оперативной памяти, то вместо 256 Гб DDR4-2933 будет установлено 384 Гб DDR4-3200. Объем твердотельных накопителей вырастет с 1.92 Тб до 3.84 Тб.