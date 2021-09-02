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Недорогие и полезные товары с AliExpress: кливер, тестер розеток и другое

Находки с AliExpress, которые интересны своими функциями и низкой ценой. Подборка полезных гаджетов и различных приспособлений, делающих жизнь проще.
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Еще одна дешевая 3060 в Ситилинке

Кливер

Цена: US $10.24 / 772.45 ₽

Кливер (от англ. Cleaver) - это инструмент для скалывания оптического волокна. Ровный скол необходим для последующего сращивания оптических волокон путем сварки или при помощи геля. Данный вариант - компактная и недорогая настольная модель, которая тем не менее обеспечивает более точный скол, чем ручные кливеры. Размер изделия: 63 × 76 × 63 мм, чехол для транспортировки идет в комплекте.

Тестер розеток

Цена: от US $7.69 / 577.30 ₽

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Тестер розеток способен не только показывать текущий вольтаж сети, но и предупреждать о некорректном подключении розетки. Тестер проверяет, заземлена ли розетка, не перепутаны ли «фаза»‎ и «земля», или «фаза» и «ноль», и так далее. Устройство подходит для сетей 0.1V ~ 250V. В качестве элемента питания прибора применяются 2 AAA-батарейки.

Форсунки омывателя

Цена: US $1.64 / 123.12 ₽

123.12 ₽

Недорогие универсальные форсунки, которые позволяют гибко настраивать распыл и направление струи. Грязь отмывают отлично, сделаны из прочного АБС-пластика, поставляются набором из 2 штук. Подогрева в этих форсунках не предусмотрено, поэтому зимой лучше использовать с ними только качественную незамерзающую жидкость для стеклоомывателя. 

Потолочный вентилятор

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3070 и 3070 Ti почти даром в XPERT.RU

Цена: от US $84.03 / 6 308 ₽

Устройство 2 в 1: потолочный вентилятор и светильник. Диаметр вентилятора - 40 см, а внешний диаметр самого светильника - 50 см. Высота от потолка до нижнего края светильника - 19 см. Доступно несколько вариантов исполнения, которые отличаются дополнительными декоративными элементами. Суммарная мощность светодиодов - 114 Вт. Оттенок и температуру света можно регулировать при помощи штатного пульта или в мобильном приложении от производителя.

Мини-посудомойка Xiaomi

Цена: US $420.23 / 31 547 ₽

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Вообще, посудомоечные машины с возможностью интеграции в системы умного дома в российской рознице стоят намного дороже, чем этот аппарат от Xiaomi. Однако это всё же максимально компактная модель. Её даже можно разместить внутри кухонного шкафа в уже готовой кухне.

При необходимости данная ПММ может подключаться для водозабора непосредственно к кухонному крану, все необходимые насадки для этого в комплекте. В приложении MiHome можно задавать отложенный старт, переключать режимы, отслеживать расход воды (обычно это около 5 литров за цикл).

Лампа-скринбар

Цена: от US $71.92 / 5 399 ₽

Девайс от дочернего бренда Xiaomi - Yeelight. Будет наиболее полезен тем, кто подолгу работает за монитором с текстом и / или графикой. Управлять гаджетом можно в приложении MiHome, также поддерживается синхронизация с Razer Chroma RGB. Длина корпуса - 485.5 мм, а диаметр - 23 мм. При помощи магнитного крепления лампу можно поворачивать в диапазоне 25°.

SSD m.2 2230

Цена: от US $32.55 / 2 443 ₽

SSD NVMe минимального форм-фактора 2230 не часто встретишь в продаже даже на Алиэкспрессе, так как накопители более распространенного форм-фактора 2280 за те же деньги предложат больший внутренний объем. Однако в некоторых ноутбуках (Например, Dell G3 3590) и планшетах (Microsoft Surface Pro X) применяется именно этот тип накопителей. В таком случае для "апгрейда" объема памяти приходится искать именно этот тип SSD.

Кроме того, уже достоверно известно, что в портативной консоли Steam Deck будет установлен M.2 2230. Объем памяти в младшем исполнении будет всего 64 Гб, а доплата за 256 Гб-версию составит около $129. В то же время SSD на 512 Гб на AliExpress сейчас доступен всего за $79, что делает самостоятельный апгрейд вполне рациональным.

Кронштейн

Цена: US $27.72 / 2 080 ₽

2 080 ₽

Неплохое решение для тех, кого не устраивают возможности стандартной подставки для монитора. Данный кронштейн интересен тем, что крепится непосредственно к столешнице, таким образом нет необходимости сверлить стены. Кронштейн совместим с креплениями Vesa 75 x 75 мм и 100 x 100 мм, рассчитан на мониторы с диагональю до 34 дюймов и весом до 12 кг включительно. Доступно 3 расцветки на выбор.

Мини-ПК

Цена: от US $445.94 / 33 900 ₽

В отличие от большинства других Мини-ПК, этот экземпляр позволяет провести апгрейд любого из компонентов, так как при сборке этого ПК применялись только десктопные компоненты (а не ноутбучные, как это часто бывает). В качестве видеокарты установлена Nvidia GTX 1650, так как на данный момент это наиболее производительная видеокарта из низкопрофильных (а другая в этот корпус просто не поместится). 

Портативный монитор

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Цена от: US $155.72 / 11 690 ₽

Легкий, тонкий и почти безрамочный монитор ориентирован на пользователей ноутбуков, которым для увеличения продуктивности нужен второй дисплей. Диагональ на выбор: 13.3, 15.6 и 17.3 дюйма. Матрица в любом случае будет IPS, разрешение - 1080 x 1920 точек, а частота обновления - 60 Гц. Поставляется вместе с чехлом-подставкой, а также проводами HDMI и Type-C.

Текущая распродажа на АлиЭкспресс - Товары для мото- и автолюбителей.

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11 690
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