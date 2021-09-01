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Энтузиасту с никнеймом bigboss (@psxdev) удалось создать дамп прошивки игрового контроллера Dualsense от консоли Sony PS5. Для этого он воспользовался USB-сниффером Beagle 5000. Дампы прошивки на данный момент представлены только в зашифрованном виде.

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Вероятно, bigboss проделал это не единожды, так как он предоставил сразу 2 скриншота. Судя по цифрам, на первом скриншоте (слева) - прошивка от 7 апреля 2021 года. А на втором скриншоте - прошивка от 29 апреля 2020 года (то есть созданная ещё до официального релиза PS5).





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Так как дампы прошивок на данный момент зашифрованы, то пользы от них немного. Единственное, что можно из них узнать - это номера и даты выхода билдов. Однако если получится их расшифровать, то можно ожидать появления кастомных прошивок для Dualsense. Также это бы позволило сторонним производителям создавать альтернативные контроллеры для Sony PS5.