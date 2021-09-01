В сети появился дамп прошивки игрового контроллера PS5 Dualsense
Энтузиасту с никнеймом bigboss (@psxdev) удалось создать дамп прошивки игрового контроллера Dualsense от консоли Sony PS5. Для этого он воспользовался USB-сниффером Beagle 5000. Дампы прошивки на данный момент представлены только в зашифрованном виде.
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Вероятно, bigboss проделал это не единожды, так как он предоставил сразу 2 скриншота. Судя по цифрам, на первом скриншоте (слева) - прошивка от 7 апреля 2021 года. А на втором скриншоте - прошивка от 29 апреля 2020 года (то есть созданная ещё до официального релиза PS5).
Так как дампы прошивок на данный момент зашифрованы, то пользы от них немного. Единственное, что можно из них узнать - это номера и даты выхода билдов. Однако если получится их расшифровать, то можно ожидать появления кастомных прошивок для Dualsense. Также это бы позволило сторонним производителям создавать альтернативные контроллеры для Sony PS5.
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