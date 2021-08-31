Представлен мод для разъема HDMI в консоли Sony PS4
Энтузиаст из Великобритании с никнеймом Andrew Paul на своем Youtube-канале специализируется на ремонте игровых консолей. В одном из своих недавних роликов он анонсировал выпуск "HDMI-патча" для PS4 Fat с материнскими платами SAA/SAB-001.
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Данный патч существенно упрощает самостоятельный ремонт разъема HDMI, который довольно часто выходит из строя на этих консолях. Со слов русскоязычного блогера Xboxflash, каждая вторая консоль Sony PS4 приезжает в сервис именно с данной неисправностью.
При сильном повреждении порта HDMI для восстановления контактов приходится использовать тонкий медный провод, как на фото ниже.
Данный процесс весьма трудоемкий, а представленная "накладка" призвана упростить его в разы: достаточно припаять её к материнской плате, и тогда можно установить новый разъем HDMI так, как если бы контакты не были повреждены. Так выглядит материнская плата PS4 с установленной кастомной платой HDMI:
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Стоимость патча составит ~ 6 фунтов стерлингов или около $8.25. Разработчик устройства также заявил, что со временем выпустит аналогичные платы и для других версий PS4, если будет достаточный спрос.
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