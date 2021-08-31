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Недорогие и полезные товары с AliExpress: RGB-светильник, электрические ножницы и другое

Находки с AliExpress, которые интересны своими функциями и низкой ценой. Подборка полезных гаджетов и различных приспособлений, делающих жизнь проще.
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RGB-осветитель

Цена: US $88.56

RGB-светильник Ambitful A1 может использоваться и как накамерный свет, и как стационарный светильник для создания красивой подсветки фона в видеоблоге, например. Аккумулятор емкостью в 3000 мАч обеспечивает непрерывную работу в режиме максимальной яркости на протяжении 2 часов. Поддерживается удаленная настройка цвета и интенсивности освещения со смартфона на Android или iOS.

Волоконно-оптический адаптер

Цена: US $2.98

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Несмотря на то, что HDMI ARC продолжает вытеснять S/PDIF из сегмента потребительской акустики, у оптического кабеля по-прежнему остается преимущество в виде низкой цены. Передать звук на большое расстояние при помощи S/PDIF по-прежнему куда проще. И если понадобится соединить 2 кабеля вместе, это можно сделать при помощи простенького и недорогого адаптера. В то время как для объединения двух HDMI-проводов потребуется куда более массивный адаптер с отдельным питанием.

Подушка для кресла

Цена: от US $30.92

Универсальная подушка сделает многочасовое пребывание в компьютерном кресле намного более комфортным. Подушка равномерно распределяет вес и препятствует скорому утомлению при работе за компьютером. Наполнить подушку необходимо самостоятельно: либо водой, либо воздухом. Всё необходимое для этого есть в комплекте: небольшой USB-насос для воды и "груша" для воздуха.

Подлокотник

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12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза

Цена: US $6.12

Еще один девайс для комфортного времяпровождения перед монитором. Большинство современных компьютерных столов имеют ширину около 60 см, чего как правило не достаточно для того, чтобы локоть лежал на столешнице во время использования мышки. И это приводит к совершенно не нужной, лишней нагрузке. Подлокотник предлагается в 3 расцветках. Крепление произведено из АБС-пластика и потому не оставляет царапин и вмятин на деревянной или стеклянной столешнице.

Очиститель воздуха

Цена: US $34.39

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Бытовой очиститель воздуха представляет из себя кулер, совмещенный со сменным HEPA-фильтром. Предназначен для очищения воздуха от пыли и прочих загрязнений и наиболее актуален для жителей крупных городов. Устройство эффективно удаляет из воздуха пыльцу, устраняет неприятные запахи. Производительность устройства - 50 м³ воздуха в час. Высота прибора - 20 см, а диаметр - 12.5 см.

Набор DIY

Цена: US $20.38

Один из наиболее бюджетных наборов модулей для самостоятельной сборки часов в стиле Metro 2033. Доступно несколько режимов подсветки: динамический (с постоянной сменой оттенков) и статический (в этом случае цвет можно выбрать самостоятельно). Часы питаются от батарейки, которая идёт в комплекте. Чтобы лампы преждевременно не перегорели, предусмотрен ежеминутный перебор цифр.

Проектор Touyinger RD828

Цена: от US $177.83

Данный 1LCD проектор представляет из себя бюджетную альтернативу дорогому телевизору с большой диагональю. Разумеется, смотреть его днем в незатемненном помещении не получится, однако в вечернее время (или при наличии блэкаут штор) впечатления обеспечены. Оптическое разрешение проектора - Full HD, частота обновления - 60 Гц. Даже в базовой комплектации проектор умеет читать файлы с флешки и внешних жестких дисков, а также способен работать со звуковыми дорожками в формате AC3.

Электрические ножницы

Цена: от US $28.99

Аккумуляторные ножницы с лезвием из вольфрамовой стали справятся с алюминием толщиной до 0.4 мм, с листовым ПВХ до 3 мм и натуральной кожей толщиной не более 6 мм. На верхней грани располагается световой индикатор уровня заряда. Литиевая батарейка на 2000 мАч обеспечивает автономность на уровне 3 часов. Специальный механизм позволяет заменить лезвие за пару секунд.

Таймер

Цена: от US $17.99

Данный таймер создан для увеличения продуктивности, он позволяет с удобством отмерять различные временные отрезки, что актуально для работы по "методу помидора". На 6 гранях нанесены отрезки от 3 до 30 минут. Засекать время можно просто положив таймер нужной гранью вверх. Тогда соответствующая грань дважды "моргнет" и таймер запустится. Если необходимо установить время вручную, то сделать это можно при помощи кнопок на верхнем торце. Там же регулируется и громкость звукового сигнала.

Корпус для жестких дисков

Цена: US $41.01

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Этот прозрачный корпус создан для того, чтобы вмещать два HDD форм-фактора 3.5". Более того, благодаря этому корпусу возможна их одновременная работа в составе RAID 0 или RAID 1. В первом случае будет практически вдвое увеличена скорость на запись и чтение, но в случае отказа одного из дисков все данные будут утеряны. Во втором случае данные записываются сразу на оба диска, скорость чтения будет удвоена и поломка одного из дисков не приведет к потере каких-либо файлов.

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x.7
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