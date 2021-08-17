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Федеральный суд присяжных в штате Техас обязал Apple выплатить $300 млн компании Optis по делу о нарушении патентных прав в области технологий 4G. Следует отметить, что Optis не является производителем или разработчиком техники, однако занимается скупкой патентов.

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В данном случае речь идет о 5 патентах, которые Optis приобрела ранее у таких компаний, как LG, Panasonic и Samsung. Первоначальная сумма по этому иску составляла более $500 млн. Представитель Apple уже выразил разочарование вынесенным приговором и пообещал обжаловать это решение суда.