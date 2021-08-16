На PS Vita появилась возможность запускать игры на движке GameMaker Studio
реклама
Энтузиастом с никнеймом Markus00095 было выпущено приложение GameMakerVPKBuilder для консоли Sony Ps Vita. Оно представляет из себя инструмент для установки и запуска игр на движке GameMaker. Наиболее известными играми, созданными на этом движке, являются Spelunky, Katana Zero, Undertale, Hotline Miami и Xenon Valkyrie+ Lands (на скрине ниже).
Разработчик приложения отмечает, что не все игры, созданные при помощи GameMaker Studio, получится запустить на PS Vita. Это связано с особенностью работы некоторых игр и используемыми ими API. А для некоторых игр придется самостоятельно настраивать управление. Впрочем, сейчас это означает лишь то, что в скором времени на PS Vita появятся ещё несколько неофициальных портов игр с ПК.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила