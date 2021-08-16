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Энтузиастом с никнеймом Markus00095 было выпущено приложение GameMakerVPKBuilder для консоли Sony Ps Vita. Оно представляет из себя инструмент для установки и запуска игр на движке GameMaker. Наиболее известными играми, созданными на этом движке, являются Spelunky, Katana Zero, Undertale, Hotline Miami и Xenon Valkyrie+ Lands (на скрине ниже).

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Разработчик приложения отмечает, что не все игры, созданные при помощи GameMaker Studio, получится запустить на PS Vita. Это связано с особенностью работы некоторых игр и используемыми ими API. А для некоторых игр придется самостоятельно настраивать управление. Впрочем, сейчас это означает лишь то, что в скором времени на PS Vita появятся ещё несколько неофициальных портов игр с ПК.