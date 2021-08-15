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Недорогие и полезные товары с AliExpress: Корпус для RAID-массива, лазерный дальномер и другие

Находки с AliExpress, которые интересны своими функциями и низкой ценой. Подборка полезных гаджетов и различных приспособлений, делающих жизнь проще.
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3070 Ti - цена упала на порядок

Мини-рация

Цена: от US $23.53


Рация RT-659 от китайской компании Radtel - это наиболее компактная рация, что можно найти на Алиэкспрессе. Длина корпуса составляет 110 мм, а диаметр в самом широком месте - 30 мм. При таких габаритах внутри устройства поместился аккумулятор на 1100 мАч. Дальность связи в городе - около 1 км, а в поле - до 3 км. Комплект поставки включает в себя провод Micro USB, шнурок на руку, а также гарнитуру.

Разветвитель аудио-сигнала

Цена: US $17.14

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Довольно востребованный девайс среди пользователей нового поколения игровых консолей. И PlayStation 5, и Xbox Series X|S отличаются от своих предшественников тем, что в них нет разъема Toslink для подключения оптического акустического кабеля S/PDIF . Отказ от этого разъема обусловлен желанием сэкономить на производстве и снизить ценs на консоли.

В то же время, многие пользователи привыкли подключать свои домашние кинотеатры и музыкальные центры именно таким кабелем. Более того, разъем HDMI в старой акустике обычно отсутствует, а менять аудиосистему только из-за того, что Microsoft и Sony решили сэкономить, мало кто решится. Разумным компромиссом может стать приобретение подобного "сплиттера".

Лазерный дальномер

Цена: от US $15.96

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Лазерная рулетка Youpin Duka умеет замерять расстояние до 40 метров с точностью до 1 мм. В настройках можно включить поправку на длину корпуса девайса. Помимо простых замеров, прибор может рассчитать площадь и объем, а также отобразит длину катета (расчеты по теореме Пифагора). Полного заряда встроенной батареи хватит на ~ 3000 замеров. Рабочие температуры находятся в диапазоне от -5 до +40°C.

Беспроводной контроллер

Цена: US $45.77

Игровой контроллер GameSir G4 Pro пользуется большой популярностью на Алиэкспресс даже несмотря на то, что это один из самых дорогих китайских геймпадов (среди массовых моделей). И причин этому несколько. Во-первых, универсальность: устройство совместимо и с Android, и с Windows, и с Nintendo Switch. Кнопки с буквами можно без особых усилий менять местами (На контроллерах от Nintendo кнопки расположены не так, как на геймпадах Xbox).

Во-вторых, у стиков программируемая "мертвая зона", которую при желании можно вообще сократить до нуля. Настройка производится с помощью официального мобильного приложения от производителя. Там же есть возможность обновить прошивку. Встроенный держатель для смартфона тоже можно отнести к плюсам.

SSD-флешка

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Цена: от US $14.30

Полезная штука для тех, кого не устраивает скорость копирования / записи файлов на обычные USB-флешки или карточки памяти. Решение от DM доступно в исполнении от 64 до 512 Гб, корпус в любом случае будет выполнен из алюминиевого сплава. Такой вариант SSD-накопителя хорошо подходит для записи крупных файлов, а вот в случае с большим ворохом мелких файлов скоростные показатели сильно снижаются. 

Подставка для ноутбука

Цена: от US $13.38

Нет, это не охлаждающая подставка, и любителям запускать тяжелые игры на ноутбуках она вряд ли будет интересна. Назначение этой подставки - экономия пространства на рабочем месте в случае использования внешнего монитора и клавиатуры с мышкой. Стенд совместим с ноутбуками любых диагоналей, главное чтобы толщина устройства была не менее 14 мм и не более 73 мм. Внутренняя поверхность подставки закрыта прорезиненными наклейками, что исключает появление царапин на ноутбуке.

Корпус для RAID-массива

Цена: US $34.79

SSD-накопители M.2 с интерфейсом Sata стремительно вытесняются NVMe-накопителями, так как сильно уступают последним в скорости. Китайские инженеры предлагают вариант вдохнуть новую жизнь в подобные SSD: создать из них массив RAID, подключаемый к ПК кабелем USB Type-C. В режиме RAID 0 скорость записи больших файлов, конечно же, будет упираться в возможности интерфейса USB. Однако при работе с мелкими файлами будет весьма ощутимый прирост производительности.

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