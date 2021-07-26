В сеть утекли 3.8 млрд телефонных номеров из базы данных приложения Clubhouse
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Согласно твиту швейцарского эксперта по информационной безопасности Марка Рюфа, в даркнете сейчас продается огромная база телефонных номеров - более 3.8 млрд штук. Среди них номера пользователей приложения Clubhouse, а также номера из их телефонных книг (приложение синхронизировалось с контактами на смартфоне).
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В качестве доказательств обладания данной базой продавец выложил в сеть её часть - архив с более чем 80 млн телефонных номеров из Японии. В своем сообщении продавец подчеркивает, что Clubhouse нарушил правила Евросоюза по обработке и защите персональных данных, которые запрещают сбор данных о людях, не являющихся пользователями сервиса. Также он задается вопросом, последуют ли для Clubhouse какие-то санкции за нарушение этих правил.
Некоторые пользователи соцсетей усомнились в том, что база на 3.8 млрд номеров действительно существует. Однако, согласно данным за март 2021 года, у приложения Clubhouse более 10 млн активных пользователей, а суммарное количество скачиваний приложения превысило 18 млн раз. Таким образом, на одного активного пользователя приходится около 380 слитых номеров. И это вполне правдоподобно, если учесть, что список контактов у многих пользователей превышает тысячу номеров.
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