Doom 3 впервые запустили на консоли Sony PS Vita
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Энтузиаст с никнеймом Rinnegatamante провел прямой эфир на Twitch, где он продемонстрировал запуск игры Doom 3 на портативной консоли PS Vita. Ранее Rinnegatamante принимал участие в создании неофициальных портов на Vita таких игр, как GTA III и Vice City. Также он известен как автор различных плагинов, расширяющих функционал игровой приставки.
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На данный момент производительность в игре оставляет желать лучшего: fps в кат-сценах в основном колеблется в промежутке от 15 до 40 кадров в секунду, а непосредственно в игре - от 10 до 30 fps, с периодическими просадками до 5 и рывками до ~45 fps. Что касается 60 fps, то они на данный момент достигаются только в меню игры, и лишь иногда в самой игре (если неподвижно смотреть в потолок 🙄)
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Похожая производительность была поначалу свойственна и первым версиям портов Max Payne и GTA на PS Vita, так что вполне можно ожидать в скором времени появления ещё одного вполне "играбельного" неофициального порта на давно забытой производителем консоли.
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