1. GPS-навигатор

Он предназначен для определения вашего местонахождения, и укажет вам направление, проложит маршрут, подскажет расстояние к месту назначения, рассчитает скорость перемещения, зафиксирует пройдённое расстояние. Нужные точки на карте можно сохранить в памяти навигатора, чтобы потом туда вернуться. Перенесет любые невзгоды во время путешествия и выручит, если подведёт смартфон. Можно просто повесить на пояс и забыть о нем до тех пор, пока не понадобится.

US $38.23 Заказать можно тут .

2. Домашняя метеостанция

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Сравнительно бюджетная модель домашней метеостанции. Состоит из 2 блоков, один размещается за окном, а другой дома. Метеостанция показывает текущую температуру и влажность воздуха как в доме, так и на улице.

Также отображает атмосферное давление на улице. Внешний блок остаётся работоспособным при температурах от -40 до +60 °C. Заряда батареек во внешнем блоке хватит примерно на 2 года. Внутренний блок тоже питается от батареек, заменять их нужно будет 1 раз в год.

US $25.29 Заказать можно здесь .

3. Провод

Качественный провод, который предназначен для ремонта наушников. Так как наушники с отсоединяемым проводом встречаются не так часто, как хотелось бы, то штука актуальная. Можно не только восстановить старые наушники, но и добавить возможности гарнитуры для звонков.

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Провод довольно толстый и надежный, прослужит дольше, чем многие "стоковые" провода у наушников. А то некоторые производители будто специально к хорошим наушникам делают слабые провода, которые прослужат максимум несколько месяцев. Длина тут, кстати, 130 см.

US $3.30 Приобрести можно по ссылке .

4. IP-камера

Одна из лучших китайских IP-камер видеонаблюдения. В отличие от подавляющего большинства бюджетных моделей, здесь матрица не 2 Мп, а 5 Мп, за счёт этого у камеры хороший зум. Есть двусторонняя голосовая связь.

Она может вращать объективом во все стороны, спокойно выносит проливные дожди, хорошо видит как днём, так и ночью. Во втором случае ей помогают светодиоды и инфракрасная подсветка. Есть функция сигнализации, когда при обнаружении движения в заданном радиусе срабатывает сирена, а вам на телефон приходит уведомление.

US $69.99 - 108.88 Приобрести камеру можно по ссылке .

5. Угловая линейка

Угловая линейка, которая предоставляет кучу возможностей для разметки. Ровное литьё, разметка точная. Более 14 000 заказов и более 5 000 отзывов, что мягко говоря, не мало. Отзывы по большей части позитивные. Выглядит эта линейка как металлическая, но на самом деле она сделана из АБС-пластика. Тем не менее линейка довольно крепкая и при этом дешёвая. Самое то для тех, кто занимается столяркой для себя.