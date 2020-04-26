1. Электрогенератор

Небольшой гидрогенератор, который преобразует энергию направленного движения воды в электроэнергию. Работает очень просто, прикрепляете к водяному шлангу и можете подключать к источнику питания, например светодиоды. Выходное напряжение 12 В.

Удобно использовать на дачном участке, где вода централизованно подаётся от водонапорной башни. В таком случае можно подключить несколько подобных генераторов на круглосуточный режим, и заряжай, что хочешь.

US $7.76 Заказать генератор можно по ссылке .

2. Панорамное зеркало

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Помимо того, что зеркало имеет очень большой угол обзора, так на нем еще и антибликовое покрытие, которое добавляет не только удобства, но и безопасности при передвижении на дороге.

Покупатели в отзывах все довольны этим зеркалом, так как угол обзора действительно существенно различается с углом от штатных зеркал. Объекты в нем не искажаются - это плюс. Но есть и небольшой недостаток.

Хотя я бы не назвал это прям недостатком, скорее дело в привычке. Данное зеркало имеет синий оттенок, что немного непривычно для наших автолюбителей. В первые дни вождения приходится привыкать, но спустя неделю я уже не обращал на это никакого внимания.

US $10.05 Приобрести зеркало можно по ссылке .

3. Диагностический сканер LAUNCH X431

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Сканер оснащен относительно небольшим 3.5-дюймовым дисплеем (текст читается легко, присматриваться не приходится). Сканер предназначен для интерфейса OBD II и имеет обширный функционал, позволяющий проводить сканирование аж в десяти режимах работы.

Есть и диагностика двигателя, и системы SRS, ABS и многое-многое другое. В сканере при таком обширном функционале не могли не уместить и функционал бортового компьютера. Так что все что есть в бортовике, вы сможете найти и тут.

US $128.00 - 159.00 Заказать сканер можно по ссылке .

4. Динамометрический ключ-адаптер

При выборе сразу же смотрел на качество. Были еще стрелочные варианты, а не цифровые, но прочитав про них в интернете, сделал вывод, что однозначно буду рассматривать только цифровые варианты, так как они более точные.

Вся работа сопровождается звуковыми сигналами, поэтому, даже если что-то случайно нажмете, то будете об этом оповещены. Есть функция калибровки адаптера, так что правдивость значения можно отрегулировать до идеальной.

При начале работы на лицевой стороне адаптера горит зеленый светодиодный индикатор. При приближении к выставленному значению загорается красный индикатор и идет звуковое оповещение.

US $34.00 - 72.08 Приобрести адаптер можно по ссылке .

5. Популярный мультиметр

Этот мультиметр пользуется большой популярностью на просторах алиэкспресс, имеет более 5000 заказов. Упакован был хорошо: помимо основной упаковки с пупырчатой пленкой, на дисплей мультиметра была установлена пленка, которая защитила экран от царапин.

Обычно посылки приходят без батареек, но в этом мультиметре они идут в комплекте, поэтому докупать их не нужно (установлены 3 батарейки cr 2032 - после того, как сядут, берем в ближайшем магазине техники за 50 рублей). В мультиметре предусмотрен режим звукового оповещения о неисправности.