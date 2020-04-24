1. Предпусковой обогреватель

У него положительные отзывы - комплектацией и функционалом все довольны. Единственное, некоторые советуют немного добавить герметика, так как там его действительно в некоторых местах не совсем достаточно.

Кстати, недавно заказавшие пишут, что продавец прислушался к отзывам и устранил проблему с герметиком, поэтому теперь ее нет.

Нагревает действительно хорошо - хватает нескольких минут, чтобы поднять температуру на 5 градусов. В целом мужики покупкой довольны, так как устройство действительно нужное с нашими то морозами. У нас в городе зимой и до -40 доходит.

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2. Компрессор с цифровым дисплеем

US $28.49 Посмотреть обогреватель можно здесь

Уже заказывал подобный компрессор, но совсем от другой фирмы. Только тот был слабоват и не качал больше 2 bar, этот же проходит этот показатель с лихвой. Выставление накачки до необходимого значения есть - работает исправно. Также еще одним достоинством данной модели является тихая работа без особого шума. Да и корпус у него понадежнее - не хлипкий.

Есть небольшая перекачка выставленной значения на несколько сотых. Я так понимаю, это сделано для того, чтобы компенсировать потерю при отсоединении шланга. В компрессор также встроен яркий фонарик, пока еще не пригождался, но в случае чего, обязательно воспользуюсь.

US $26.93 Заказать компрессор можно здесь .

3. Комплект для установки дизельного обогревателя

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Комплект качественный. Стоит дешевле своих аналогов, и именно поэтому получил большую популярность. В сборе такое устройство будет стоить значительно дороже. Так что лучше потратить немного времени и собрать его самому из полученных комплектующих.

Автономка работает в штатном режиме, греет хорошо и не создает лишнего шума. В основном берут для гаражей, но некоторые встраивают и под другие нужды, к примеру, для обогрева салона.

Сразу стоит отметить, что батарейку в пульт лучше поискать заранее, так как ее сейчас в комплект не кладут. Расход примерно по 300-400 г/ч. Настройка режима обогрева работает исправно.

US $116.25 - 150.00 Приобрести комплект можно здесь .

4. Беспроводной пылесос BASEUS

Пылесос компактный. Очень хорошо подходит для уборки в салоне. Раньше таскал домашний, цеплял его к удлинителю + еще трубки постоянно отсоединять приходилось. В общем, было очень неудобно.

По этому же пылику ситуация совсем другая. Я его бросил в салон, и он у меня там и ездит. Порадовала удлиненная насадка, в основном ей только и пользуюсь, вторая лежит в основном без дела. Все крошки и пыль из швов втягивает без проблем.

По шуму громковат, есть у него этот недостаток. Думал, на коврики сил ему не хватит, но нет, втягивает - 4000 pa (если небольшая грязюка). Индикатор батареи расположен над кнопкой питания. Емкость аккума - 2000mAh, порт зарядки type-c.

US $38.49 Купить пылесос можно здесь .

5. Мотор для шуруповёрта

Если у вас сломался шуруповёрт, это не повод его выкидывать. Нужно разобраться в чем проблема. В интернете много статей и видео как понять, что сгорел мотор. Если вы поняли, что мотор вышел из строя, то его можно приобрести на алиэкспресс и заменить.

Вы можете подобрать подходящий из большого ассортимента. Есть 9, 12, 14, 17 зубьев шестерни, длина изделия 57 мм, диаметр шестерни: 8 мм, 8,8 мм, 9,9 мм.

US $7.54 - 9.91 Заказать моторчик можно здесь .

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