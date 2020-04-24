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Необычные вещи с AliExpress, на которые стоит взглянуть: робот-мойщик, триммер от катышков и другие товары

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1.Роликовые коньки

Необычные роликовые коньки, которые выглядят как какой-то странный концепт. Но на самом деле подобные ролики выпускают уже несколько лет, а вот китайцы до них добрались сравнительно недавно.

Кажется диким, но тормозить на этих роликах нужно при помощи специальных пластин на перчатках, то есть руками. На данный момент такие ролики - это всё ещё "эксклюзив" для узкого круга фанатов необычных роликов, поэтому цена довольно высокая.

US $178.20. Посмотреть на эти роликовые коньки можно здесь.

2. Термос

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Данный термос в виде рога явно не отличается практичностью, но это больше подарочный или сувенирный вариант тремокружки, которая может стать украшением интерьера. Внутренний объём тут всего-то 230 мл.

Вместе с термокружкой и подставкой для нее, в комплекте будет также и кожаный ремешок, поэтому при желании такой аксессуар можно носить и на поясе. Размеры термоса 197 x 85 мм.

US $20.11. Заказать термос можно здесь.

3. Робот для мытья окон

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Самостоятельное мытьё окон задача утомительная и не самая простая. А если квартира выше второго этажа, то и не самая безопасная. Но после бума продаж роботов для уборки полов, китайцы переключились на роботов для мытья окон.

Благодаря этому они уже не стоят тех космических денег, что стоили года 3 назад. У робота есть как автоматические программы для мытья всей поверхности окна, так и возможность ручного управления при помощи пульта ДУ.

US $104.58. Приобрести робота можно здесь.

4. Внешний аккумулятор

Обычно внешние аккумуляторы выглядят как какой-то непримечательный брусок из пластика. В отличие от них, на этот повер банк как минимум приятно смотреть. По интерфейсам тут 2 обычных полноразмерных USB и 1 USB type-C.

Корпус имеет толщину в 13 мм и сделан из шлифованного алюминия, поэтому держать эту штуку в руках тоже приятно. Устройство весит почти 200 г, заявленная ёмкость 10 000 мАч.

US $11.77 - 14.95. Купить внешний аккумулятор можно здесь.

5. Триммер против катышков

Носить синтетику нравится далеко не всем, а вещи из хлопка и шерсти довольно быстро покрываются катышками, и теряют из-за этого вид. Но при помощи такого недорогого устройства можно быстро и без особых усилий удалить все катышки.

Обрабатываемую вещь нужно обязательно положить на ровную поверхность, иначе эта машинка может эту вещь и "прикусить". Из минусов - длина кабеля 120 см, чего иногда не хватает, приходится использовать удлинитель.

US $8.39. Посмотреть триммер можно здесь.

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Хорошо, что у тебя фантазия хорошая. А кто-то просто покупает, что ему нужно!
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MriS
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