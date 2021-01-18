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На прошлой неделе южнокорейская компания Samsung анонсировала новые смартфоны серии Galaxy S. Как и годом ранее, линейка пополнилась стандартным изданием, а также версиями Plus и Ultra. После анонса семейства Galaxy S21 многие ждали, что в цене упадут модели 2020 года выпуска. Но компания пошла по пути Apple и просто сняла с продаж семейство Samsung Galaxy S20. На рынке остаётся только Samsung Galaxy S20 FE, которую анонсировали осенью прошлого года.

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Модели 2020 года выпуска уже убрали с официальных сайтов компании Samsung в разных странах. Российское представительство ещё не спешит с этим. В продаже в США остаётся только Samsung Galaxy S20 для оператора U.S. Cellular. Возможно, такое решение связано с минимальным количеством отличий между смартфонами нового и прошлого поколений. В первую очередь это касается стандартных изданий и версий Plus.

анонсы и реклама <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) Дешевая RTX 3080 дороже 100 000р Вдвое упала цена на 4Tb IBM RTX 3070 MSI вдвое дороже рек цены RTX 3090 дороже 250 тр Более 20 компьютеров с игровыми видеокартами в Регарде RX 5700XT - цена вдвое выше рекомендованой. Или втрое. Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде, чем везде RX 580 - втрое дороже чем на старте продаж <b>RX 6900XT Sapphire - цена снижается</b> Ryzen 5800X за копейки в Регарде

Samsung Galaxy S20 оборудован процессором Snapdragon 865/Exynos 990 в зависимости от региона продаж и Quad HD+ дисплеем диагональю 6,2 дюйма с частотой обновления до 120 Гц. В Samsung Galaxy S21 появились более мощные однокристальные системы Snapdragon 888/Exynos 2100, но разрешение экрана снизили до Full HD+. Все основные параметры совпадают. В случае с Samsung Galaxy S21+ и Galaxy S20+ ситуация почти идентичная. Модель 2020 года получила сенсор ToF 3D, а у новинки его нет.

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А вот отличий между Samsung Galaxy S21 Ultra и Galaxy S20 Ultra куда больше, не считая более мощных 5-нанометровых мобильных процессоров. Вместо 48-мегапиксельного телеобъектива новинка получила сразу два телефотомодуля на 10 Мп с 3-кратным и 10-кратным оптическим увеличением. Диагональ дисплея уменьшилась с 6,9 дюйма до 6,8 дюйма. При этом теперь пользователям не нужно снижать разрешение до Full HD+, чтобы повысить частоту обновления до 120 Гц.

Одним из основных новшеств стало добавление поддержки ввода с помощью стилуса S Pen. Это очередное подтверждение слухов о возможном отказе от серии Galaxy Note. Также отметим появление поддержки Wi-Fi 6E и адаптер Bluetooth 5.2 вместо Bluetooth 5.0. Без недостатков тоже не обошлось – мощность быстрой проводной зарядки снизилась с 45 Вт до 25 Вт.

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Напомним, что Samsung Galaxy S21 в России будет продаваться по цене от 79 990 рублей. Версия Plus в базовой модификации оказалась на 15 000 рублей, а версия Ultra стоит ещё на 15 000 рублей дороже. Старт продаж запланирован на начало февраля текущего года. За предзаказ компания дарит наушники Galaxy Buds Pro. На официальном сайте Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra пока ещё можно приобрести как минимум за 69 990 рублей, 74 990 рублей и 94 990 рублей соответственно.