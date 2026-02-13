Чтобы сразу было видно, что находится в упаковке.

В условиях продолжающегося роста цен на DRAM компания CORSAIR представила обновлённую упаковку для фирменных двухмодульных комплектов памяти VENGEANCE DDR5, сообщает Vortez. Традиционные картонные коробки заменяются блистерами из переработанного пластика с защитными этикетками. Утверждается, что материал блистера обеспечивает защиту от электростатического разряда.

Источник изображения: CORSAIR

Может быть интересно

Этот шаг предпринят на фоне участившихся случаев мошенничества с подменой модулей памяти при возврате товара. Новая упаковка позволяет покупателям визуально проконтролировать соответствие модулей в упаковке оригинальным до вскрытия. Защитная этикетка рвётся при вскрытии, делая любую попытку повторного запечатывания упаковки сразу же видимой. Эти меры упрощают подтверждение подлинности товара и помогают гарантировать возврат оригинальной оперативной памяти CORSAIR в случае необходимости.

Некоторые модули и комплекты продолжат поставлять в картонных коробках, но их тоже снабдят защитными этикетками, по которым можно будет определить, вскрывалась коробка или нет.