Точной информации, есть ли у новых видеокарт AMD поддержка PCIe 5.0, пока нет.

В каталоге американского магазина MicroCenter появился вариант видеокарты AMD Radeon RX 9070 XT в премиальном лимитированном исполнении Red Devil от компании PowerColor — в наименовании фигурирует поддержка интерфейса PCIe 5.0, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: PowerColor

На данный момент неизвестно, есть ли у новых видеокарт AMD RDNA 4 поддержка PCIe 5.0, но информацию об этом замечают уже не впервые. Вряд ли видеокарты данного класса получат какое-либо преимущество от более высокой пропускной способности, которая станет доступна с новым интерфейсом, тем не менее, в случае, если по какой-то причине для основного слота PCI Express будет доступно только 8 линий, поддержка PCIe 5.0 позволит избежать потенциальных проблем со снижением производительности. Например, на платформе Intel LGA 1700 при установке M.2 накопителя с поддержкой PCIe 5.0 основной слот PCIe 5.0 для плат расширения и видеокарт работает в режиме x8.

В VideoCardz получили подтверждение из своих источников, что в спецификациях рассматриваемой видеокарты действительно указана поддержка PCIe 5.0, однако непонятно, действительно ли это так или это ошибка. Ранее в Сети появилась фотография части упаковки этой видеокарты, о PCIe 5.0 там информации не было, зато рекомендовался блок питания мощностью не менее 900 Вт — Red Devil оснащается тремя 8-контактными разъёмами дополнительного питания. Форма контактов PCIe на изображениях видеокарты намекает, что поддержка PCIe 5.0 действительно может быть реализована.

Презентация видеокарт AMD Radeon RX 9000 запланирована на 28 февраля, в продаже новинки ожидаются с 6 марта.