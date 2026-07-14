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matvey
Apple судится с OpenAI за переманивание ключевых инженеров владеющих коммерческими тайнами
Apple обвиняет OpenAI в систематической краже коммерческой тайны через переманивание ключевых инженеров. В иске фигурируют бывший дизайнер iPhone Танг Тан и ещё один экс-сотрудник, которые, по версии Apple, вынесли конфиденциальные данные для ускорения разработки собственного аппаратного устройства OpenAI.
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В пятницу Apple подала иск в федеральный суд Калифорнии против OpenAI и двух бывших сотрудников. Компания обвиняет создателей ChatGPT в систематической краже коммерческой тайны для создания собственного аппаратного обеспечения. Отношения между компаниями, которые ещё недавно были партнёрами, перешли в фазу открытого противостояния.

Суть претензий сводится к тому, что OpenAI целенаправленно переманивала инженеров Apple, чтобы получить доступ к конфиденциальным разработкам. Более того, в иске утверждается, что представители OpenAI инструктировали кандидатов, как избежать проверок при переходе на новое место работы. В числе ответчиков — Танг Тан, который ранее помогал разрабатывать iPhone, Apple Watch и iPod, а теперь занимает пост главы аппаратного направления OpenAI. Второй фигурант — Чан Лю, бывший инженер-электрик, которому Apple доверяла самые чувствительные разработки. Он покинул компанию в начале этого года и перешёл в OpenAI.

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Apple утверждает, что оба специалиста получали доступ к конфиденциальным файлам уже после того, как начали работать на OpenAI. Лю, по версии обвинения, скачал несколько таких документов на корпоративное устройство, которое оставил себе после увольнения. А Тан, как говорится в иске, во время собеседований предлагал кандидатам, всё ещё числившимся в штате Apple, приносить с собой «реальные детали» от продуктов компании. Apple утверждает, что ещё в феврале пыталась связаться с OpenAI, чтобы урегулировать вопрос на ранней стадии, но ответа не получила.

Интересно, что ещё несколько лет назад Apple сама искала помощи у OpenAI. В 2024 году они заключили партнёрство: ChatGPT использовался как «ответный движок» на iPhone, когда встроенная Siri не справлялась с запросами пользователей. Однако затем ситуация изменилась. OpenAI привлекла бывшего главного дизайнера Apple Джони Айва для руководства проектом по созданию AI-устройства, которое, по мнению аналитиков, может составить конкуренцию продуктам Apple. В прошлом году OpenAI объявила о тайной аппаратной коллаборации с Айвом, а затем приобрела его компанию io Products в сделке почти на 6,5 миллиарда долларов.

В OpenAI заявили, что изучают иск, но «не заинтересованы в коммерческих тайнах других компаний и сосредоточены на создании инновационных технологий». Представитель Apple, в свою очередь, пообещал «всегда защищать работу и инновации своих команд» и предпринимать все необходимые шаги.

#apple #openai #chatgpt #судебный иск #аппаратное обеспечение #коммерческая тайна #tang tan
Источник: cebudailynews.inquirer.net
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