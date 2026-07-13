Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
matvey
ЕС внёс VK и юрлицо мессенджера «Макс» в санкционный список
Евросоюз включил в санкционный список холдинг VK (владелец «ВКонтакте» и «Одноклассников») и ООО «Коммуникационная платформа» — юридическое лицо мессенджера «Макс».
реклама

Евросоюз внёс в санкционный список российский холдинг VK (владеет «ВКонтакте» и «Одноклассниками»), а также юридическое лицо мессенджера «Макс» — ООО «Коммуникационная платформа». Решение принял Совет ЕС.

В Брюсселе считают, что VK передавала властям данные пользователей, критиковавших военные действия, а разработка «Макса» велась под контролем ФСБ и сопровождалась блокировкой независимых приложений. Всего под ограничения попали 11 физлиц и 5 организаций. В VK заявили, что санкции не влияют на работу сервисов.

#новости #евросоюз #vk #санкции ес #мессенджер макс #коммуникационная платформа #ограничительные меры #ооо коммуникационная платформа #российские соцсети #совет ес
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

«Калашников» представил новые «Ижи»: электрический «Юпитер» и возрождённый «Иж-49»
Зонд Voyager 1 через 49 лет полета приблизится к рубежу светового дня от Земли – 25,9 млрд км
GizmoChina выбрала лучшие игровые мониторы до $200 в 2026 году
Дефицит чипов памяти сильно ударил по потребителям на крупнейшем в мире рынке электроники
Владелец АЗС поведал о методах проверки класса топлива рядовому водителю
На продажу в Польше выставлен редкий кабриолет ГАЗ-14 «Чайка» 1984 года за 2 млн рублей
Глубоководные аппараты сфотографировали корабль полярного исследователя Эрнеста Шеклтона
Современный внедорожник Skoda в ходе эксперимента обогнал на трассе культовые спорткары 1980-х годов
Врач объяснил, как правильно действовать при ожоге от медузы
Владелец АЗС объяснил, как за полминуты проверить класс топлива прямо у колонки
Концепт-арт фильма «Мстители: Доктор Дум» раскрывает возвращение популярных супергероев
Смартфон Vivo Y05e поступил в продажу с батареей 5150 мАч и защитой по военному стандарту
Монета последнего конунга Норвегии десятилетия пролежала в коллекции как старая пуговица
Эксперт рассказал о способе избежать негативных последствий для машины из-за замены марки бензина
В Арктике начал работу второй по масштабам ГОК по производству платины и палладия в России
Современные учёные назвали главные ошибки в теориях Альберта Эйнштейна
КАМАЗ будет собирать и продавать человекоподобных роботов
Телефон Hisense A10 объединил дисплей E Ink и съёмную цветную ЖК-панель
В России могут появиться грузовые дирижабли грузоподъёмностью до 50 тонн
Российский золотодобывающий холдинг «Селигдар» произвёл первые 200 кг золота на фабрике в Якутии

Популярные статьи

Подборка фильмов про искусственный интеллект — где режиссёры угадали, а где сильно промахнулись
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G Ventus 2X OC Plus
NORMANN AVC-513: компактный помощник с циклонным фильтром для чистоты в доме
Интервью с Zelikman — автором на сайте overclockers.ru
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter