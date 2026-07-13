Евросоюз включил в санкционный список холдинг VK (владелец «ВКонтакте» и «Одноклассников») и ООО «Коммуникационная платформа» — юридическое лицо мессенджера «Макс».

Евросоюз внёс в санкционный список российский холдинг VK (владеет «ВКонтакте» и «Одноклассниками»), а также юридическое лицо мессенджера «Макс» — ООО «Коммуникационная платформа». Решение принял Совет ЕС.

В Брюсселе считают, что VK передавала властям данные пользователей, критиковавших военные действия, а разработка «Макса» велась под контролем ФСБ и сопровождалась блокировкой независимых приложений. Всего под ограничения попали 11 физлиц и 5 организаций. В VK заявили, что санкции не влияют на работу сервисов.