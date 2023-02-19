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Мои итоги овеклока на HWbot в 2022 году

Прошел 2022 год и для себя я опишу свои результаты на HWbot. Что тестировал и какие получил резульаты.
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5
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Мои итоги оверклокинга на HWbot в 2022 году

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Чукча торопился и  не смог в русский язык, заранее прошу прощения.

Уже идет 2023 год, но я хочу подвести итоги прошлого года на HWbot. На ресурсе стало мало контента про железо, так что предлагаю вам почитать про реальный разгон «старого барахла». В 2022 году я нашел время для 24 процессоров и 2 встроек. Я стараюсь прогнать железо во всех доступных на HWbot тестах, на что требуется относительно много времени. Для каждого процессора, выпущенного после 2005 года, требуется три операционных системы: для большинства тестов прекрасно подходит Windows 7 SP1; Windows 10 из-за DirectX 12 для 3Dmark Cpu profile и Time spy (CPU), Cinebench r23 (Benchmate); и Windows Xp для Super Pi, PiFast, cinebench 2003.

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В качестве подопытных для разгона выступили процы: одноядерные  Prescott на 775 c ddr2/ddr3, разные Pentium на 1155 сокете, 8700k и встройка UHD 630, 4980hq на 1150; 462 (socket A), AM2. Нахаляву протестировал 12-е поколение intel, прошелся и по ноутбучным процам, и даже пощупал apple M1 max на arm. В общем, гонял то, до чего дотянулись мои руки.

В прошлом году успел отметиться в нескольких онлайн турнирах по оверклокингу, поучаствовать в командном съезде в мае и увидеть вживую разгон жидким азотом Pentium 4 на 478 сокете с поддержкой EM64T на мат плате 775 сокета.

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Если кратко в сезоне 2022 года я занял 5-е место в стране по рейтингу оверклокеров России из более чем 100 человек HWbot.

 

Очень удобно для ленивых публиковать результаты с помощью программного комплекса BENCHMATE, в котором собраны все основные 2D тесты, а некоторые валидируются только через него, например тесты 7zip, PYPrime, Cinebench r23. Я практикую разгон на воздушном и кастомном водяном охлаждении без вольтмодов. Поэтому наиболее актуально сейчас заниматься тестированием Non-K CPU на сокетах 115x, а в частности 1155. Т.е. ты просто регистрируешься на Hwbot, скачиваешь BENCHMATE, устанавливаешь на винду, бенчишь, сохраняешь результаты и вводишь свой логин и пароль в BENCHMATE, отправляешь результаты на сервер HWbot - и всё: вы восхитительны и стали настоящим оверклокером. Если кто-то проявит желание могу написать гайд по этому софту.

 

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Ну а теперь немного поподробнее:

Новый год я начал со знакомства с раритетным IBM thinkpad на Pentium II 300МГц (Tonga) SDRam 128 Mb. В качестве ОС была установлена Windows Xp и в принципе работала приемлемо. Тестирования не проводил, просто запустил  cpuz и сделал валидацию. Одного этого старичку достаточно.



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775:


Celeron D 347 



Celeron D 346





 Celeron D 336



Celeron D 331




Pentium 4 511




Celeron 440


В рамках турниров, также разово настраивал Celeron D 326,  E8400, E8500, Xeon X5450.

775 сокет для разгона всё еще очень интересен, относительно сложен. Не маловажна их доступность и цена, с чем проблем не имеется, если вы не гоняетесь за редкими процессорами. Но без хорошей материнской платы и памяти и экстремальных систем охлаждения выдающихся результатов вам не достичь. Как некоторые говорят «азотный сокет».

На Celeron 440 с жидкостным охлаждением мне удалось войти в пятерку  лучших результатов в новых категориях среди 1 ядерных процессоров.

Prescott я тестировал на мат плате с чипсетом 955x. Мне было интересно запустить одноядерные Prescott с 16 Гб оперативной памяти, для теста y-cruncher (аналог prime95 и linX). Подтест pi2.5b требует не менее 12 Гб оперативной памяти. Этот тест на Celeron D 331  занял 3 часа и 20 минут и это первый и пока единственный результат процессоров семейства Prescott в этом бенчмарке, я был первым дурачком на районе и зарядил памяти на все бабки кто это осуществил. Бенчмарк проводил на шине 200 и частоте примерно   4000 МГц, частоте памяти 800 МГц на кастомной системе жидкостного охлаждения на материнской плате Maximus Extreme на чипсете x38.

Также я проверил, а возможно ли пройти современный тест PcMark 10 на Prescott. Всего есть три подтеста  PcMark 10: простой express для проверки однопоточной производительности, PcMark 10 и расширенный extended с оценкой игровой производительности системы. Так вот Prescott могут пройти только однопоточный тест PcMark 10: express, хотя в официальных системных требованиях указан процессор с не менее чем 2мя потоками. Остальные подтесты PcMark 10 одноядерные процессоры Prescott не пройдут ввиду отсутствия необходимых процессорных инструкций. Это было проверено на процессорах Celeron D 326, 331, 336 и Pentium 4 511. Причем тест проходят, и только в связке со старой видеокартой тех же годов, видимо новые видеокарты в драйверах требуют, новых процессорных инструкций, которых нет.

На Pentium 4 511 я столкнулся с тем, что мой разгон ограничился системой охлаждения при шине 180, напряжении 1,5. В я получил частоту 3785 МГц. Процессор мог в шину 192, но в систем он сразу уходит в тротлинг на водянном охлаждении с 60 мм 420 радиатором и тремя вентиляторами Noctua [NF-A14IPPC-2000].

Моего терпения не хватило для тестов: GPU Pi, Hwbot x265.  Hwbot x265 это конвертация видео, такой тест на одноядерном процессоре мог занимать от 2 до 12 часов реального времени (в зависимости от разгона процессора) при энергопотреблении системы до 200 Ватт. GPU Pi это многопоточный аналог Super pi с большим числом знаков, в частности GPU Pi 1B (CPU) в может считаться по 1 -2 часа.

Подытожу: на процессорах семейства Prescott можно пройти 34 теста из 41 доступных для 2D на HWbot и это при условии, что материнская плата поддерживает режим HPET, и 24 теста если нет.

После тестирования одноядерных процессоров на 775 осталось чувство, что данным процессорам не хватает пропускной способности памяти. И для проверки этой гипотезы я в течение осени искал плату на чипсете nForce 790i. Но  BSEL и других модов хороших результатов не получить. Но по словам более опытных участников моей команды для одноядерных процессоров на 775 предпочтительно использовать материнскую плату на чипсете i975x и для проверки этого был даже отдельный турнир  Antinomy low clock challenge в конце 2022 года, первое место в котором занял гуру эффективного разгона Terraraptor.

1155

Xeon E3 1270

Pentium G2130

Pentium G620

Celeron G1610

Celeron G1620

1155 сокет очень популярен, процессоры дешевы и их много на б/у рынке. В среднем разгон процессоров без индекса К  поколений Sandy / Ivy Bridge в среднем не превышает 5 – 8% путём поднятия частоты системной шины. Да разгоном это особо не назовёшь. «Boint’ов» за такие процессоры дают заметно больше чем при разгоне чего-нибудь не популярного. Тесты 2-х ядерных процессоров я проводил на Noctua NH-D15.

В ходе тестирования Xeon E3 1270 я столкнулся с тем, что процессор теряет стабильность разгона по шине при сильно разогнанной памяти. В моем случае, процессор поехал по шине слабо до 105 МГц, а память смогла в 2240 с таймингами 7 11 8 28 1T при напряжении 1,84 В, мат плата отказывалась запускаться с холодного старта.

Если не заморачиваться с памятью, то это самые простые тестирования.

1150

На 1150 сокете я тестировал мутанта i7 4980HQ. В отличие от мутантов на 1151 сокете этот работал с памятью не хуже десктопных собратьев. Так как он был с жидким металлом, то и не перегревался на воздушном охлаждении. В общем диковинка, давно хотел протестировать процессор с большим кэшем. 128 Мб кэша дают не плохой прирост в играх и работе встроенному графическому ядру Iris pro 5200 (mobile). На этой встройке удалось выжать частоту максимально до 1450 МГц в отдельных тестах, единственное ограничение состоит в том, что она поддерживает выделение не более 2 Гб под видеопамять и сравнима с UHD 630 в 8/9 поколений процессоров Intel. Поддерживает DirectX 12, если не устанавливать самые последние драйвера, из которых эту поддержку вырезали. На этой встройке я собрал почти все первые места на HWbot.

1151

Pentium G4600T – отсутствие поддержки avx инструкций оказалось чувствительным для результатов в Cinebench, HWbot x265, y-cruncher pi, при тех же частотах мой i3 4160T показал большую производительность. Скажем спасибо Intel за искусственные ограничения производительности.

Для участия в командном турнире я быстро протестировал Core i5 8600K + RTX 3070. В данном случае, процессор выступил узким местом в тестах видеокарты, но комп был не мой, а нужен был именно i5.

Core i7 8700K + UHD graphics 630

Этот скальпированный процессор на воде при 1,48 В держал нагрузку в y-cruncher pi (аналог prime 95, linpack extreme) при частоте 5300 МГц в связке с Maximus Apex IX. В тесте XTU 2.0 с результатом 3572 marks позволил мне войти в 10-ку лучших результатов среди 416 участников. Хороший процессор и один из лучших результатов на кастомном жидкостном охлаждении на HWbot в своей категории, но не лучший. Валидационный файл cpuz снял 5733.4 MHz на одном ядре, но на холодной воде порядка 4 градусов, я запускал WinXp при 5800 МГц на двух ядрах.  

Для хороших результатов в Super Pi 32M пришлось разобраться как установить Windows Xp на 1151 в режиме sata AHCI. В том числе и с USB flash-drive. На эту тему я писал в форуме в   ветке  Windows Xp, но сам я ничего нового не придумывал просто оставил подсказку кому это может быть необходимо. Чтобы разобраться в этом у меня ушло около 2 недель.

Также на этом процессоре я протестировал Intel UHD Graphics 630. Встройка взяла частоту 1400-1450 МГц. Этого было достаточно, чтобы собрать всё золото в категориях, где не было экстремального охлаждения. В том числе лучший результат в 3Dmark Time spy в своей категории.   Также я проверил эффективность различных драйверов и версий операционных систем, это можно посмотреть по версии драйверов на скриншотах результатов в GPU-Z (чем новее драйвер, тем новее версия Windows). Также я проверил работоспособность модифициорованного 15 драйвера HD graphiccs 630 6-7 поколений процессоров под Windows 7 (драйвер от DeathBringer). Увы, моя тестовая система не смогла корректно работать с этим драйвером, но ради статистики я опубликовал результат в PcMark 10 express 3672 marks и даже занял первое место с конца.

1700

Core i5 12400F


Вот тут мне просто повезло: продавал комплект памяти на 32Гб и покупатель притащил свой комп, где я за час его настроил и прогнал тесты, проверив стабильность системы. И да производительность 12-го поколения прям удивила.

До 2022 года никогда не сталкивался с платформами от АМД, старше DDR3 памятью.

 

462 (socket A)

Athlon XP 2200+ (Thoroughbred)


Это были долгие и увлекательные тесты, длиннее чем Prescott на 775 без SSD.

754

На 754 сокет обзавелся самым быстрым процессором - Mobile Athlon 64 4000+ (Newark). Пока только попробовал запустить на воздухе.

AM2



Athlon 64 X2 5200+ (Brisbane)


Phenom X3 8600


Phenom X3 8600




Athlon 64 3500+ (Orleans)


Ноутбуки

Pentium T2130

Pentium T4200

Core 2 Duo T9600

На новых платформах, по шине процессоры особо не разогнать, поэтому тут нужно получить максимальную эффективность операционной системы и желательно тестировать ноутбук в холодильнике, чтобы не упереться в систему охлаждения.



Core i3 2350M




Core i3 4010U + Intel HD Graphics 4400 Mobile







 

В среднем, на один процессор тратиться от 1 до 2 недель, но после объединения категорий с результатами BenchMate, времени стало тратиться меньше.

В этом году планирую добиться ачивки в 10 000 командных Boint’ов, которую получили только 97 человек из 200 тысяч участников 2006 года.

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Мои итоги овеклока на HWbot в 2022 году
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