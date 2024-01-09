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Как изменятся цена на запчасти в 2024 году - прогнозы специалистов

Всё-таки санкции дают о себе знать, по крайней мере на рынке авто.
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Из-за санкций в России практически невозможно найти запчасти на автомобили ушедших марок. Несмотря на это, приобрести запчасти для автомобилей из Китая становится всё легче. Отмечается также рост количества поддельных запчастей.

Что ожидает российских граждан при ремонте автомобилей в новом году?

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1. Увеличение стоимости ремонта автомобиля

По данным опроса, проведённого Союзом автосервисов России, в 2023 году 75% автомастерских повысили стоимость своих услуг. Больше половины опрошенных ответили, что цены увеличились до 20%.

Подавляющее большинство владельцев автомастерских планируют снова увеличить стоимость работ уже в 2024 году. Изменятся не только цены на услуги, но и стоимость расходных материалов и запчастей.

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2. Дефицит запчастей

Санкции, введённые западными странами против России, привели к проблемам, связанным с поставками оригинальных запчастей на автомобили ушедших марок. Дефицит автомобильных запчастей уже сейчас способствует серьёзному росту цен. В 2024 году ремонт автомобиля по ОСАГО с использованием новых автозапчастей практически невозможен.

3. Рост числа поддельных запчастей

С февраля 2022 года крупные автомобильные компании и производители расходных материалов начали уходить из России. Несмотря на это, далеко не все владельцы автомобилей решаются использовать отечественные альтернативы. Это приводит к росту числа поддельных запчастей и низкокачественных расходных материалов.

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Ещё в 2023 году популярные маркетплейсы были заполнены предложениями приобрести автозапчасти и расходные материалы от известных марок по очень выгодным ценам. Страдают от этого не только доверчивые автолюбители, но и владельцы автомастерских, которые вследствие увеличения числа подделок начинают отказывать автомобилистам в ремонте, если те приносят собственные запчасти.

4.Увеличение количества запчастей для китайских автомобилей

Значительный рост количества запчастей для автомобилей из Китая – ещё одна популярная тенденция в 2024 году. Это связано с тем, что ушедшим из России маркам автомобилей быстро нашли замену в лице китайских автомобильных производителей. В 2023 году было зафиксировано рекордное число продаж китайских автомобилей на территории России.

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Автоэксперты также отмечают рост заинтересованности китайских производителей российским рынком автомобилей.

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