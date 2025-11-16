Но покупать технику смогут только определенные ведомства. Таким образом армия США реагирует на участившиеся случаи появления беспилотников над военными базами и правительственными учреждениями.

Пентагон запустит торговую площадку по типу маркетплейса Amazon, где американские ведомства, такие как ФБР, Министерство внутренней безопасности, местная полиция и командиры военных баз, смогут приобретать необходимые им беспилотники и оборудование против БПЛА без проведения тендеров.

После встречи в Овальном кабинете 14 ноября появились сообщения о том, что Киберкомандование США приостановило операции против России. Пентагон опроверг эти сообщения.

«Мы будем использовать все доступные инструменты для приобретения новых технологий и их скорейшей передачи в руки военных», — заявил 14 ноября изданию The War Zone генерал Мэтт Росс.

Росс занимает должность директора Объединённой межведомственной оперативной группы 401 (JIATF-401), недавно созданной министром обороны США Питом Хегсетом. По словам генерала, командиры воинских частей и силовых структур, использующие новую платформу, получат доступ ко всем коммерчески доступным моделям беспилотников и системам противодействия, а также к их техническим характеристикам. Они смогут выбирать необходимое оборудование для конкретных задач, избегая длительных процедур закупок. Ожидается, что процесс закупок сократится с нескольких лет до нескольких недель.

Пентагон часто подвергался критике за медленные темпы внедрения новых технологий и адаптации к меняющимся условиям боя, особенно когда речь идет об угрозах, связанных с радиоэлектронной борьбой. СМИ напоминают, что на Украине уже действует аналогичная платформа закупок Brave1, где командиры воинских частей могут приобретать беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы.