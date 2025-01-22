Пока неясно, действительно ли трекеры помогут сократить количество угонов машин. Однако процент найденных машин, вероятно, увеличится.

В городе Арвада, штат Колорадо, еженедельно угоняют от 4 до 7 автомобилей. Зимой эти цифры еще больше увеличиваются, поскольку многие люди прогревают свои автомобили, не садясь в них. Поэтому полиция применяет новые подходы к борьбе с угонами автомобилей: она раздает трекеры AirTags и Tile.



Город Арвада с населением 120 000 человек считается рассадником угонщиков автомобилей. Особенно часто кражи случаются зимой. В холодное время года многие водители прогревают свои автомобили: заводят двигатель и возвращаются в дом или просто оставляют двигатель включенным во время коротких остановок, например, во время похода по магазинам. Для угонщиков автомобилей это очень привлекательные цели. Кстати, в связи с этим полиция неоднократно призывала население воздержаться от прогрева автомобилей. Но менять привычки трудно.

Чтобы сократить количество угонов автомобилей и повысить раскрываемость преступлений, местная полиция распространяет Bluetooth-трекеры от Apple и Tile. По данным CBS Colarado, первая раздача состоялась 19 января. Трекеры раздавались бесплатно.

Сравнительно недорогие трекеры позволяют определять местонахождение автомобилей, причем не непосредственно полицией, а владельцам машин. В рамках этой кампания на машины размещалась наклейка с предупреждением о том, что за автомобилем ведется наблюдение, а его местоположение отслеживается. Например, наклейку можно разместить на бампере, чтобы отпугнуть потенциальных угонщиков, что, как надеется полиция, снизит количество краж.

Трекеры AirTag от Apple взаимодействуют через Bluetooth с находящимися поблизости iPhone, которые, в свою очередь, передают данные о местоположении трекера владельцу. Устройства, начиная с iPhone 11, могут даже определять точное направление и расстояние до трекера благодаря сверхширокополосной технологии (UWB). Поскольку плотность пользователей iPhone в США очень высока (доля Apple на рынке составляет 56 процентов), отслеживание местоположения осуществляется быстро и на большой территории.

Если у автовладельца нет iPhone, он может использовать трекер Tile. Принцип отслеживания работает аналогично, но сеть устройств, которые могут обнаружить трекер, меньше. Только смартфоны с установленным приложением Tile могут определять местоположение трекера или передавать данные о местоположении.

Apple AirTag в настоящее время доступен за $30, Tile Mate можно приобрести всего за $21. Аналогичные трекеры также выпускаются Chipolo и Samsung. Однако последние работают только с устройствами Samsung, тогда как первые используют сеть «Find my» от Google. Теоретически эта функция работает на всех устройствах Android, но должна быть активирована пользователем и поэтому не так распространена, как сеть «Find My» от Apple.

Многие китайские производители также предлагают дешевые трекеры, но они работают только с устройствами Apple. Обычно они не содержат технологию UWB, что ограничивает точность определения местоположения.





