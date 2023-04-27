Объём видеопамяти новинок подтверждён.

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

На фоне неумолимо приближающегося дебюта игровых видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4060 и RTX 4060 Ti сотрудники некоторых ритейлеров принялись заранее готовиться к сему знаменательному событию, добавив новинки в составе геймерских ПК в прайс-листы, сообщает ресурс VideoCardz.

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Источник изображения: VideoCardz

Так, в ассортименте онлайн-магазина 2Compute нашлось место для нескольких игровых компьютеров среднего уровня производства MSI, принадлежащих к серии Infinite S3 и снабжённых в том числе ещё официально не дебютировавшими видеоадаптерами GeForce RTX 4060 Ti – стоимость геймерских ПК варьируется от ~1606 до ~1906 евро, в зависимости от остальных комплектующих.

Источник изображения: 2Compute

Судя по всему, ценники являются предварительными, поэтому высчитывать стоимость новинки сейчас вряд ли является целесообразным, однако для пытливых умов стоит упомянуть, что разница между ПК, оснащённым RTX 4060 Ti, и аналогичной сборкой, но с RTX 4070 «на борту», составляет около 400 евро.

Ещё один ритейлер разместил в своём прайс-листе игровую систему от того же производителя, но снабжённую моделью GeForce RTX 4060.

Источник изображения: VideoCardz

При этом «утечки» подтверждают скромный объём видеопамяти для обеих новинок, составляющий всего 8 Гбайт, чего может не хватить для ряда современных игр при высоких настройках качества графики.

Впрочем, заинтересовать геймеров можно сравнительно низкой стоимостью: согласно инсайдерским данным, стартовый ценник GeForce RTX 4060 Ti может составить $400.

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Ожидается, что GeForce RTX 4060 Ti появится на полках магазинов в конце мая, в то время как дебюта RTX 4060 стоит ждать лишь в июне.